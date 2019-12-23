Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Концертный директор Сергей Лавров высказался в эфире телеканала НТВ на тему скандала Натальи Бочкаревой с наркотиками, встав на защиту актрисы в сложившейся ситуации.
Кроме того, СМИ опубликовали видео задержания похожей на артистку женщины, на котором она стоит в наручниках и признается, что у нее есть наркотики. Бочкареву лишили водительских прав на год и восемь месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ проходить медосвидетельствование.
По словам Лаврова, он был крайне удивлен, узнав о том, что произошло с артисткой.
"Что я могу сказать – в тихом омуте черти водятся. Бочкарева в период нашего с ней сотрудничества никогда не была замечена с наркотиками и алкоголем. Она вообще не пила, максимум бокал красного вина", – заявил продюсер.
Лавров добавил, что в российском шоу-бизнесе "многие артисты принимали и принимают, балуются всеми этими делами".
Ранее в Симоновском суде Москвы сообщили, что уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд. Ей грозит до трех лет лишения свободы.
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