Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T20:53Z
https://ria.ru/20190928/1559238998.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155923/84/1559238423_0:184:762:613_1036x0_80_0_0_b70c1898f6867ee45dbf78ca39719891.jpg
РИА Новости

Задержание актрисы из "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой попало на видео

18:27 28.09.2019 (обновлено: 20:53 28.09.2019)
219367
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Задержание актрисы из сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкаркевой попало на видео. Ролик опубликовал РЕН ТВ.
Сотрудники ДПС остановили автомобиль артистки в Москве. Ее поведение показалось им подозрительным. Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, женщина заметно нервничала, а от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. В ходе досмотра у нее обнаружили пакет с 0,69 грамма кокаина.
На видео Бочкаркева подтверждает, что у нее есть наркотики.
"Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства… наркотического. <...> Кокаин", — говорит актриса.
Скриншот видео, где режиссера Леонида Хейфеца забирают на скорой помощи в Москве
Вчера, 14:53РИА Новости
Режиссера Хейфеца увезли на скорой после нападения на фельдшера
Бочкарева уточнила, что вещества находятся "в ней".
В отношении актрисы возбудили уголовное дело. Ее отпустили под подписку о невыезде.
Сама Бочкарева опровергала сообщения о задержании с запрещенными веществами. Артистка заявила, что у нее все в порядке, и предположила, что кто-то решил "заработать" на этой истории. Она отметила, что "сейчас пошла такая тема", что известным людям приписывают, будто они "что-то там как-то".
Актер Максим Аверин
27 сентября, 19:59РИА Новости
Максим Аверин прокомментировал дебош в самолете
10434181115124171
Обсудить 50
Наталья БочкареваМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Сейчас деятели "культуры" начнут открытые письма писать. "Это не она", "подбросили", "это были съемки очередного сериала". Товарищество с припудренными носиками.
28 сентября, 18:59
bbogdanov65.ivanovo
1421032113
У нее муж известный футболист,отмажет ее.
28 сентября, 18:46
Иван Шемков
43203549
Рекомендуем
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Умер режиссер Марк Захаров
РИА
Новости
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Врачи во время операции
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Наталья Бочкарева
Источник рассказал о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками
Лента
новостей
Стоп-кадр видео инцидента на рейсе Барнаул - Москва
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Актер Максим Аверин
Максим Аверин прокомментировал дебош в самолете
Женщина в наручниках
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Смартфон
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Экс-президент Франции Жак Ширак
В церемонии прощания с Шираком примут участие около 30 мировых лидеров
Пригород Дамаска Дума
Сирия потребовала вывода войск США и Турции
Побережье Атлантического океана в США во время шторма
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:58Зеленский оскорбил правительство Меркель, пишут немецкие СМИ
06:27СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон
06:25Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
06:10Зариф заявил о неспособности США завершить развязанные ими войны
06:08Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
05:32На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
05:23США на похоронах Ширака будет представлять посол во Франции
05:10Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
05:09Сирийский фермер рассказал о восстановлении томатной плантации под Алеппо
04:54Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
04:02Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
03:36Эксперт предложил пускать тургруппы из Китая в Царское село только по утрам
03:23Учения "Центр-2019" показали на видео от первого лица
03:18Врачи рассказали, какие продукты помогут защитить сердце
03:13Даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца, заявили в ВОЗ
03:07На востоке Китая не менее 36 человек погибли в крупном ДТП
03:05Источник: запуск трех спутников связи "Гонец-М" ракетой "Союз" отложили
03:04Украинский эксперт высказался об усилении позиций России в мире
03:02У берегов Йемена пропал паром с десятками людей на борту
02:57СМИ: разведка США перед скандалом с Трампом изменила порядок подачи жалоб
Лента новостейМолния