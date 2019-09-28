Задержание актрисы из "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой попало на видео

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Задержание актрисы из сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкаркевой попало на видео. Ролик опубликовал РЕН ТВ.
Сотрудники ДПС остановили автомобиль артистки в Москве. Ее поведение показалось им подозрительным. Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, женщина заметно нервничала, а от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. В ходе досмотра у нее обнаружили пакет с 0,69 грамма кокаина.
На видео Бочкаркева подтверждает, что у нее есть наркотики.
"Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства… наркотического. <...> Кокаин", — говорит актриса.
Бочкарева уточнила, что вещества находятся "в ней".
В отношении актрисы возбудили уголовное дело. Ее отпустили под подписку о невыезде.
Сама Бочкарева опровергала сообщения о задержании с запрещенными веществами. Артистка заявила, что у нее все в порядке, и предположила, что кто-то решил "заработать" на этой истории. Она отметила, что "сейчас пошла такая тема", что известным людям приписывают, будто они "что-то там как-то".
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