Задержание актрисы из "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой попало на видео

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Задержание актрисы из сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкаркевой попало на видео. Ролик . Задержание актрисы из сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкаркевой попало на видео. Ролик опубликовал РЕН ТВ.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль артистки в Москве. Ее поведение показалось им подозрительным. Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, женщина заметно нервничала, а от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. В ходе досмотра у нее обнаружили пакет с 0,69 грамма кокаина.

На видео Бочкаркева подтверждает, что у нее есть наркотики.

"Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства… наркотического. <...> Кокаин", — говорит актриса.

Бочкарева уточнила, что вещества находятся "в ней".

В отношении актрисы возбудили уголовное дело. Ее отпустили под подписку о невыезде.