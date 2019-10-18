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РИА Новости

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

12:47 18.10.2019 (обновлено: 13:19 18.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Бочкарева
Актриса Наталья Бочкарева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Наталья Бочкарева . Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
Административное дело рассматривалось в судебном участке мирового судьи № 105. Актрису обвиняли в отказе от медицинского освидетельствования. Сама она в суд не пришла, ее интересы представлял защитник.
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
13 октября, 14:25РИА Новости
Актриса Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
В итоге срок лишения водительских прав составил год и восемь месяцев, а сумма штрафа — 30 тысяч рублей.
В конце сентября СМИ сообщили, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. В сообщении МВД говорилось, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, но ее имя не называлось. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь шла именно о Бочкаревой.
Помощница актрисы утверждала, что та была дома с детьми. При этом в Сети появилось видео задержания похожей на артистку женщины, на котором та стоит в наручниках и признается, что у нее есть наркотики. Сама актриса комментировать запись отказалась.
Актриса и телеведущая Наталья Бочкарева
10 октября, 19:21РИА Новости
Институт мировых цивилизаций прекратил сотрудничество с Бочкаревой
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Наталья БочкареваМоскваПроисшествия
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