МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.

Административное дело рассматривалось в судебном участке мирового судьи № 105. Актрису обвиняли в отказе от медицинского освидетельствования. Сама она в суд не пришла, ее интересы представлял защитник.

В итоге срок лишения водительских прав составил год и восемь месяцев, а сумма штрафа — 30 тысяч рублей.

В конце сентября СМИ сообщили, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. В сообщении МВД говорилось, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, но ее имя не называлось. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь шла именно о Бочкаревой.