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РИА Новости

Источник рассказал о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками

18:06 28.09.2019 (обновлено: 19:22 28.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНаталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Наталья Бочкарева. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую роль Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе", задержали сотрудники ГИБДД с пакетиком кокаина в Москве. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным столичной полиции, в субботу 28 сентября сотрудники ДПС на улице Стромынке остановили машину Cadillac под управлением женщины 1980 года рождения. В общении с инспекторами ДПС водитель заметно нервничала, от прохождения медицинского освидетельствования отказалась.
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"В ходе досмотра у женщины был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин", — говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве. В полиции не уточнили личность водителя.
По данным источника в правоохранительных органах, речь идет об актрисе Наталье Бочкаревой.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ, она отпущена под подписку о невыезде.
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Наталья БочкареваГИБДД МВД РФМоскваПроисшествия
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