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РИА Новости

Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

00:46 29.09.2019 (обновлено: 10:08 29.09.2019)
130640
© Страница Натальи Бочкаревой в InstagramСкриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram
© Страница Натальи Бочкаревой в Instagram
Скриншот сторис Натальи Бочкаревой в Instagram. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
"Я посмотрела это видео и могу сказать, что оно смонтировано, тем более что время суток вечернее, и очень плохого качества. Потому что именно сумерки позволили людям что-то там намудрить. В общем, я буду это выяснять", — сказала актриса.
Задержание актрисы Натальи Бочкаревой
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По словам Бочкаревой, она намерена обратиться за разъяснениями в МВД. Также она пообещала объяснить ситуацию после того, как сама в ней разберется.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что актрису задержали в Москве с наркотиками. После этого МВД сообщило, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь в данном случае идет о Бочкаревой. В интернете также появилось видео, по утверждению опубликовавших его, с этого задержания. В отношении актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде. Сама Бочкарева и ее представители все сообщения об инциденте опровергают.
Кадр из сериала Счастливы вместе
Вчера, 23:46РИА Новости
Поклонники потребовали от Бочкаревой объясниться за видео с задержанием
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Наталья БочкареваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Все эти актёры-режиссёры-блогеры и прочая либеральная тусовка нас реально за стадо держат, а они голубая кровь, для них особые законы. Это вот нам повезло, что когда одну из них заловили это сразу в новости попало, если б не это то сразу же зашебуршали бы по своим связям блатным и отмазали бы как пить дать. А нам потом эта шатия-братия рассказывает про коррупцию в стране. Да вы сами и есть коррупция.
29 сентября, 00:52
СССергей Смирнов
183401017
так может из-за таких публикаций,изменится ситуация в стране и перестанут сажать людей за все психоактивные вещества,почему-то исключая алкоголь из списка запрета, и начнут лечить тех,кому это требуется. и слово наркоман,которое есть медицинский диагноз, а не преступник,перестанет быть "ругательным". Путин же в курсе,26% сидят не за что по сути. что этом хорошего? сажают пассажиров случайных,выходят уже преступники,с определённым мышлением
29 сентября, 01:15
женя попов
32100294
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