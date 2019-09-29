Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу " Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу " 360 " объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.

"Я посмотрела это видео и могу сказать, что оно смонтировано, тем более что время суток вечернее, и очень плохого качества. Потому что именно сумерки позволили людям что-то там намудрить. В общем, я буду это выяснять", — сказала актриса.

По словам Бочкаревой, она намерена обратиться за разъяснениями в МВД. Также она пообещала объяснить ситуацию после того, как сама в ней разберется.