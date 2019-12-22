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Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
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РИА Новости

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

15:58 22.12.2019 (обновлено: 17:13 22.12.2019)
62096
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Бочкарева
Актриса Наталья Бочкарева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
Ей грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее СМИ сообщали, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. Ее помощница опровергла РИА Новости эту информацию и заявила, что актриса была дома с детьми. Позднее МВД сообщило, что в Москве у женщины 1980 года рождения нашли наркотики, а источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что задержали Бочкареву. В интернете также появилось видео якобы с этого задержания. После публикации видео Бочкарева сообщила РИА Новости, что у нее все хорошо и она находится дома.
До этого суд в Москве лишил актрису водительских прав на год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медосвидетельствование.
Актриса Наталья Бочкарева
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Наталья БочкареваМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Посадить в обязательном порядке в качестве примера для молодёжи.
22 декабря, 18:13
vadimbelomor
4400003
Полицейским больше заняться нечем. Лучше бы ловили тех, кто крышуют барыг, а это как раз и есть полиция! Одним словом оборотни в погонах. А ее то за что сажать, за два грамма, для себя? И то большой вопрос, употребляла или подбросили, а наша полиция это может!
22 декабря, 21:37
DjDima j
410018
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