Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Ранее СМИ сообщали, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. Ее помощница опровергла РИА Новости эту информацию и заявила, что актриса была дома с детьми. Позднее МВД сообщило, что в Москве у женщины 1980 года рождения нашли наркотики, а источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что задержали Бочкареву. В интернете также появилось видео якобы с этого задержания. После публикации видео Бочкарева сообщила РИА Новости, что у нее все хорошо и она находится дома.