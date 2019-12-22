Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
Ей грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее СМИ сообщали, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. Ее помощница опровергла РИА Новости эту информацию и заявила, что актриса была дома с детьми. Позднее МВД сообщило, что в Москве у женщины 1980 года рождения нашли наркотики, а источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что задержали Бочкареву. В интернете также появилось видео якобы с этого задержания. После публикации видео Бочкарева сообщила РИА Новости, что у нее все хорошо и она находится дома.
До этого суд в Москве лишил актрису водительских прав на год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медосвидетельствование.
22 октября, 17:18КультураНаталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях