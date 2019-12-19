Большие пресс-конференции президентов России

Первую большую пресс-конференцию президент РФ провел 18 июля 2001 года, накануне саммита "Большой восьмерки". В общении с президентом приняли участие около 400 журналистов и были заданы 22 вопроса . Журналистов интересовали вопросы экономического и политического развития России, точка зрения президента на ход реформ в обществе, на перспективы дальнейшей интеграции России в международное сообщество, а также позиция главы государства по ключевым международным проблемам.

20 июня 2003 года Владимир Путин провел третью большую пресс-конференцию, продолжавшуюся 2 часа 45 минут. На ней присутствовали более 700 представителей федеральных, региональных и иностранных средств массовой информации. К главе государства обратились 48 журналистов, задавших в общей сложности 53 вопроса. Подавляющее большинство вопросов касалось внутренних проблем России. Приоритет по количеству вопросов, как и на предыдущих больших пресс-конференциях президента, был отдан региональным СМИ, которые задали почти две трети вопросов. И российские, и зарубежные репортеры чаще всего спрашивали президента о предстоящих выборах главы государства, партийном строительстве и изменениях в правительстве . Президент ответил также на два личных вопроса, которые касались его планов на отпуск и школьных успехов дочерей

23 декабря 2004 года прошла четвертая встреча Владимира Путина с российскими и иностранными журналистами. Президент ответил более чем на 50 вопросов в течение трех часов. Однако практически количество вопросов превысило сотню, поскольку многие журналисты старались включить в свой вопрос две-три темы. Подавляющее большинство вопросов касалось внутренней политики России и лишь 15 – международных тем. Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире на Первом канале, канале "Россия", на радио "Маяк", а также на официальном сайте президента как на русском языке, так и с синхронным переводом на английский. На пресс-конференцию было аккредитовано 690 российских и зарубежных журналистов

В 2005 году большая пресс-конференция Путина не проводилась.

Пятая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 31 января 2006 года и традиционно прошла в Кремле. Пресс-конференция главы государства продолжалась 3 часа 26 минут. Президент ответил почти на 140 вопросов, которые задали 65 журналистов. Вопросы главе государства задали 51 представитель российских СМИ и 14 иностранных журналистов, в том числе три корреспондента средств массовой информации стран СНГ. На пресс-конференцию было аккредитовано более 1000 представителей СМИ. Среди острых вопросов – "газовые" конфликты на пространстве СНГ, победа на выборах в Палестине движения ХАМАС, ситуация в российской армии и положение неправительственных организаций, "шпионский скандал", имя возможного преемника. Неизменный интерес вызывала и личная жизнь Владимира Путина

1 февраля 2007 года президент России Владимир Путин провел шестую по счету "большую" встречу с российскими и зарубежными СМИ. Пресс-конференция главы государства продолжалась 3 часа 32 минуты. Вопросы президенту задали 50 представителей российских СМИ и 16 иностранных журналистов, в том числе шесть корреспондентов средств массовой информации стран СНГ. На пресс-конференцию главы государства было аккредитовано более 1100 представителей СМИ. Большинство вопросов касалось внутрироссийских проблем. Несколько раз журналисты разных изданий, радиостанций и телеканалов задавали президенту в разной форме вопросы о "преемниках" и о том, что он собирается делать после 2008 года

Седьмая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в Кремле состоялась 14 февраля 2008 года и продолжалась рекордные 4 часа 40 минут. Аккредитацию на мероприятие получили 1364 журналиста. Путин ответил на 106 вопросов, заданных 80 журналистами. Из них 25 журналистов представляли федеральные СМИ, 36 – региональные и 19 – иностранные. Острые вопросы касались миграционной политики в Ставропольском крае, выборов в Чечне и Ингушетии, падения уровня российского школьного образования и повышения уровня инфляции, возможности третьего президентского срока

Президент России Дмитрий Медведев впервые на посту главы государства провел так называемую "большую" пресс-конференцию 18 мая 2011 года . В отличие от своего предшественника Владимира Путина, который и ввел эту практику, Медведев предпочитал жанр интервью и встреч с коллективами СМИ. В частности, каждый год он подводил итоги и отвечал в прямом эфире на вопросы руководителей трех ведущих каналов – Первого, "России" и НТВ. Большая пресс-конференция Медведева прошла в подмосковном Сколково и продолжалась 2 часа 20 минут. В ходе встречи с прессой, на которую было аккредитовано 815 представителей СМИ, в том числе 300 иностранных, Медведев ответил на 42 вопроса, заданных 33 журналистами. Десять журналистов представляли федеральные СМИ, 17 – региональные и семь – иностранные. Медведев вел пресс-конференцию сам. Сначала он отвечал на вопросы из зала, а затем выбрал четыре вопроса, которые ему поступили заранее по интернету. Большая часть вопросов – порядка десяти – в связи с предстоящими в 2012 году президентскими выборами была посвящена политическому будущему Дмитрия Медведева, а также проблеме государственного устройства, политической системе в РФ, выборности губернаторов, работе властей различного уровня. Большое внимание представители прессы уделили правоохранительным и судебным вопросам, в частности, громким делам по Ходорковскому, Магнитскому. В значительно меньшей степени журналистов интересовали вопросы социально-экономического характера

20 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин провел очередную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

Она продлилась 4 часа 33 минуты , было аккредитовано более 1000 российских и около 200 иностранных журналистов. В ходе пресс-конференции Путину был задан 81 вопрос, некоторые журналисты задавали сразу по два-три вопроса. Вопросы звучали как от представителей федеральных и региональных СМИ, так и от их коллег из-за рубежа – Грузии, Украины, Китая, США и Польши. В основном, вопросы касались политики и экономики, а также социальной сферы. Наибольший интерес вызвал законопроект о запрете на усыновление российских детей американскими гражданами. Вопрос на эту тему в той или иной интерпретации задали семь человек. Были и нестандартные вопросы, например, про то, когда наступит конец света и получит ли российское гражданство французский актер Жерар Депардье.

19 декабря 2013 года в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной состоялась девятая пресс-конференция Владимира Путина. На пресс-конференцию было аккредитовано более 1300 российских и иностранных журналистов. Общение президента с прессой длилось 4 часа 5 минут. Президент ответил на 52 вопроса. Свои вопросы задали 42 российских журналиста и 10 иностранных . Вопрос удалось задать корреспондентам из пяти журналов, 15 телеканалов, девяти агентств, 18 газет, одного радио и пяти интернет-СМИ. Большую часть международных вопросов заняла тема Украины и продолжавшихся в центре Киева митингов сторонников евроинтеграции. Глава государства также ответил на вопросы, связанные с размещением российских ракетных комплексов "Искандер" на границе, высказался по поводу планов США по введению новых санкций в отношении Ирана. Кроме того, Путин пообещал подумать над отменой виз для Грузии, опроверг домыслы о том, что Россия собирается вводить войска в Крым . Главная сенсация произошла после окончания пресс-конференции. Путин сообщил подошедшим к нему журналистам, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский написал прошение о помиловании и в ближайшее время будет подписан соответствующий указ.

18 декабря 2014 года президент РФ Владимир Путин провел десятую большую пресс-конференцию . На нее были аккредитованы 1259 российских и иностранных журналистов. За 3 часа 10 минут Путин ответил на 53 вопроса , которые задали 38 журналистов, из них 30 российских и восемь – иностранных. Общение с журналистами президент начал с небольшого выступления, в котором рассказал об основных социально-экономических показателях страны в 2014 году и планах на ближайшие годы.

Значительная часть вопросов журналистов касалась экономической ситуации в стране, в частности, стабильности рубля.

17 декабря 2015 года президент РФ Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию , которая стала одиннадцатой на его посту главы государства. Пресс-конференция президента продолжалась 3 часа 10 минут, за это время глава государства ответил на 47 вопросов . Свои вопросы задали в общей сложности 32 журналиста, в том числе 27 из российских СМИ и пять – из иностранных.

В первый час пресс-конференции Путин говорил о текущей экономической ситуации в России , действиях правительства, а также уделил значительное внимание международной повестке – отношениям с Турцией, действиям РФ в Сирии, обстановке на Украине.

Следующие два часа пресс-конференции в большей степени были посвящены вопросам внутрироссийской повестки. Президент рассказал о перспективах повышения пенсионного возраста в стране, работе системы "Платон", расследовании дела об убийстве Немцова и публикаций в отношении семьи генпрокурора РФ. Также президент затронул тему скандалов в спорте и рассказал о своих дочерях.

После пресс-конференции Владимир Путин ответил еще на несколько вопросов, которые задали подбежавшие к нему журналисты. В частности, кроме вопросов про Дональда Трампа и ЧМ-2018, его спросили, знает ли он своего двойника. Путин удивился: "Зачем он мне нужен?" Тогда ему протянули фотографию, он взглянул на нее, улыбнулся и, ничего не сказав, ушел.

Пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась 3 часа 50 минут , за это время глава государства ответил на 67 вопросов от 48 журналистов. Вопросы смогли задать, помимо российских журналистов, представители семи иностранных СМИ. Значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке. Немало вопросов затронули международную проблематику, речь шла, в частности, о ситуации в Сирии, на Украине, о вопросах взаимодействия с Турцией, США.

Мероприятие продлилось три часа 40 минут, за это время глава государства ответил на 73 вопроса от 54 журналистов.

Путин рассказал о том, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец, но не стал раскрывать свою предвыборную программу, ограничившись общими словами о том, какие вопросы предстоит решать будущему руководству страны. Он также признался, что хотел бы видеть в России сбалансированную политическую среду со здоровой конкуренцией, но пока конкурентов у действующей власти нет, оппозиция не предлагает реальной повестки.

Президент ответил на вопросы о российско-американских отношениях, но отказался оценивать работу своего американского коллеги Дональда Трампа, уделил внимание кризису на Украине и резко прокомментировал действия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Кроме того, Путин раскрыл некоторые детали своего визита на авиабазу Воздушно-космических сил РФ в Хмеймиме.

Пресс-конференция продлилась 3 часа 43 минуты, глава государства ответил на 66 вопросов представителей СМИ. За это время 53 журналиста успели задать президенту свои вопросы: 24 женщины и 29 мужчин.

Президента спрашивали об экономике, реализации нацпроектов, проблемах дольщиков, а также рассказывали о проблемах из жизни регионов. Немало вопросов прозвучало по украинской проблематике – о провокации Киева в Черном море и ситуации в Донбассе, автокефалии церкви. Глава государства также ответил на вопросы об угрозе ядерной войны, Сирии, российско-американских отношениях и перспективах встречи с лидером США Дональдом Трампом, а также антироссийских санкциях