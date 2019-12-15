Есть что вспомнить: десять самых необычных путешествий 2019 года

Отдыхающие на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Ольга Цынская. Как совершить кругосветное путешествие за 330 дней, пережить ночь кошмаров в китайском борделе, почему вдали от дома влюбленным сложно поссориться и чем удивляет матриархат в Китае — РИА Новости подготовило подборку самых интересных рассказов о поездках уходящего года.

Вокруг света за 330 дней. Григорий Луговой, PR-директор интернет-сервиса для путешественников, вместе с женой и грудным ребенком отправился в кругосветку, не переставая при этом работать. Он объяснил, как подготовиться к такому приключению , какой нужен бюджет, а также о том, чем поражает Австралия и разочаровывает Доминикана.

Индийский колдун и китайский бордель. Фотограф из Петербурга, участница экспедиций, креативных проектов и блог-туров Эрика Парфенова рассказала о жизни тамангов — древнейшего народа Непала, ночи кошмаров в китайском борделе, поездке к колдуну и дне рождения у погребальных костров Индии.

Как семейная пара объехала весь мир. Олеся Рекунова и Виталий Кувшинов из Оренбурга побывали в десятках стран. Девиз их путешествий и серии фотографий — "Занимайтесь любовью, а не войной" (Make love, not war). Они ответили на вопросы, почему в поездке влюбленным поссориться сложнее, а в палатке спится крепче, чем на домашнем диване.

Фобии и чувство: боязнь летать и жажда экстрима. Врач-психиатр, психотерапевт Константин Ольховой предпочитает путешествовать на автомобиле. В интервью РИА Новости он рассказал, как победить страх полета, нужно ли делать прививки, отправляясь в экзотические страны, чего боятся любители экстрима и почему после отпуска необходимо снова отдыхать.

Чем Крым похож на Африку и Грецию. Тревел-блогер Сергей Анашкевич однажды бросил неинтересную работу и начал путешествовать, чтобы стать счастливым. Он побывал в 67 странах на всех континентах, кроме Антарктиды, и знает, чем Крым похож на Грецию, Северную Америку и Африку одновременно, в чем опасность пакистанского гостеприимства и по каким признакам в Израиле могут принять за террориста.

Американская тюрьма и матриархат в Китае. Тревел-блогер, посетивший около 90 стран, автор двух книг о поездках по США и КНР Александр Беленький ищет места, которые не увидишь в передачах о путешествиях. Он рассказал о том, почему иностранцу сложно попасть в удаленные уголки Китая, как пережить ночь в американской тюрьме и не перепутать канадские прерии с Рязанской областью.

О ритуалах Индии, странностях Камбоджи и марсианских пейзажах Эфиопии. Фотограф и автор блога "Страница виртуальных путешественников" Сергей Доля побывал на всех континентах и проехал на автомобиле вокруг света за 70 дней. Он в деталях вспомнил, как себя чувствовал в падающем вертолете на Земле Франца-Иосифа, из-за чего эвакуировался на снегоходе с перевала Дятлова, почему не смог есть камбоджийские деликатесы и чем его шокировала Индия.

Где находятся самые красивые места в мире. Фотограф Антон Петрусь путешествует по миру в поисках невероятных пейзажей. Его работы были представлены на выставках в России, Франции, Израиле, США, их печатают в самых престижных журналах мира. Он объяснил, зачем туристу ехать в Монголию и Патагонию, где найти идеальный вулкан, чем опасны Пальцы Тролля и как устроить тимбилдинг на Шри-Ланке.

Как путешествовать по опасным странам. Исследователь и этнолог Михаил Зарубин объехал 187 стран. Остальные он намерен посетить в ближайшее время, а потом отправиться в российскую глубинку — маршрут уже определен. Он завтракал с жирафом, разговаривал с гепардом, мазал квас на хлеб и познакомился с лучшим непрофессиональным экскурсоводом Латинской Америки.