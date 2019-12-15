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Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-15T08:09+0300
https://ria.ru/20191215/1562349954.html
Есть что вспомнить: десять самых необычных путешествий 2019 года
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/48/1562144891_0:154:3078:1885_1036x0_80_0_0_9ba7ff814f01bcae29e2de0919529309.jpg
РИА Новости

Есть что вспомнить: десять самых необычных путешествий 2019 года

08:00 15.12.2019 (обновлено: 08:09 15.12.2019)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны
Отдыхающие на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Ольга Цынская. Как совершить кругосветное путешествие за 330 дней, пережить ночь кошмаров в китайском борделе, почему вдали от дома влюбленным сложно поссориться и чем удивляет матриархат в Китае — РИА Новости подготовило подборку самых интересных рассказов о поездках уходящего года.
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Вокруг света за 330 дней. Чем поразила Австралия и разочаровала Доминикана
Вокруг света за 330 дней. Григорий Луговой, PR-директор интернет-сервиса для путешественников, вместе с женой и грудным ребенком отправился в кругосветку, не переставая при этом работать. Он объяснил, как подготовиться к такому приключению, какой нужен бюджет, а также о том, чем поражает Австралия и разочаровывает Доминикана.
Индийский колдун и китайский бордель. Фотограф из Петербурга, участница экспедиций, креативных проектов и блог-туров Эрика Парфенова рассказала о жизни тамангов — древнейшего народа Непала, ночи кошмаров в китайском борделе, поездке к колдуну и дне рождения у погребальных костров Индии.
Беларуссия, Минск
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Тревел-фотограф рассказала о тайнах индийского колдуна и китайском борделе
Как семейная пара объехала весь мир. Олеся Рекунова и Виталий Кувшинов из Оренбурга побывали в десятках стран. Девиз их путешествий и серии фотографий — "Занимайтесь любовью, а не войной" (Make love, not war). Они ответили на вопросы, почему в поездке влюбленным поссориться сложнее, а в палатке спится крепче, чем на домашнем диване.
США, штат Нью-Мексико
14 февраля, 08:00Туризм
Занимайтесь любовью, а не войной! Как влюбленная пара объехала весь мир
Фобии и чувство: боязнь летать и жажда экстрима. Врач-психиатр, психотерапевт Константин Ольховой предпочитает путешествовать на автомобиле. В интервью РИА Новости он рассказал, как победить страх полета, нужно ли делать прививки, отправляясь в экзотические страны, чего боятся любители экстрима и почему после отпуска необходимо снова отдыхать.
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28 февраля, 23:55Туризм
Фобии и чувство самосохранения. Психиатр – о боязни летать и жажде экстрима
Чем Крым похож на Африку и Грецию. Тревел-блогер Сергей Анашкевич однажды бросил неинтересную работу и начал путешествовать, чтобы стать счастливым. Он побывал в 67 странах на всех континентах, кроме Антарктиды, и знает, чем Крым похож на Грецию, Северную Америку и Африку одновременно, в чем опасность пакистанского гостеприимства и по каким признакам в Израиле могут принять за террориста.
Ловля камчатского краба на Сахалине. май 2017
29 марта, 08:00Туризм
Тревел-блогер рассказал, чем Крым похож на Африку и Грецию
Американская тюрьма и матриархат в Китае. Тревел-блогер, посетивший около 90 стран, автор двух книг о поездках по США и КНР Александр Беленький ищет места, которые не увидишь в передачах о путешествиях. Он рассказал о том, почему иностранцу сложно попасть в удаленные уголки Китая, как пережить ночь в американской тюрьме и не перепутать канадские прерии с Рязанской областью.
Канада, национальный парк Banff
31 марта, 08:00Туризм
Не покажут по ТВ. Чем удивляют американская тюрьма и матриархат в Китае
О ритуалах Индии, странностях Камбоджи и марсианских пейзажах Эфиопии. Фотограф и автор блога "Страница виртуальных путешественников" Сергей Доля побывал на всех континентах и проехал на автомобиле вокруг света за 70 дней. Он в деталях вспомнил, как себя чувствовал в падающем вертолете на Земле Франца-Иосифа, из-за чего эвакуировался на снегоходе с перевала Дятлова, почему не смог есть камбоджийские деликатесы и чем его шокировала Индия.
Эфиопия. Вулкан Даллол
9 апреля, 08:00Туризм
Сергей Доля – о ритуалах в Индии, странностях Камбоджи и пейзажах Эфиопии
Где находятся самые красивые места в мире. Фотограф Антон Петрусь путешествует по миру в поисках невероятных пейзажей. Его работы были представлены на выставках в России, Франции, Израиле, США, их печатают в самых престижных журналах мира. Он объяснил, зачем туристу ехать в Монголию и Патагонию, где найти идеальный вулкан, чем опасны Пальцы Тролля и как устроить тимбилдинг на Шри-Ланке.
Долина реки Ярлу, Алтай, Россия
27 апреля, 08:00
"Зима в Крыму так красива!" Фотограф — о самых удивительных пейзажах в мире
Как путешествовать по опасным странам. Исследователь и этнолог Михаил Зарубин объехал 187 стран. Остальные он намерен посетить в ближайшее время, а потом отправиться в российскую глубинку — маршрут уже определен. Он завтракал с жирафом, разговаривал с гепардом, мазал квас на хлеб и познакомился с лучшим непрофессиональным экскурсоводом Латинской Америки.
Водопад Виктория, Зимбабве
25 апреля, 08:00
Улыбаемся и готовим сувениры. Как путешествовать по опасным странам
Что на самом деле опасно в путешествиях. Российская журналистка и телеведущая, популяризатор науки, натуралистка, автор видеоблога "Все как у зверей" Евгения Тимонова знает, где скрываются самые опасные животные, как спасти австралийского питона и бывают ли хорошие зоопарки.
Зеленая черепаха за завтраком, Красное море
27 июля, 08:00Туризм
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