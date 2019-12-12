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Туризм
2019-12-12T11:45+0300
https://ria.ru/20191212/1562289515.html
Турция подорожает: как сэкономить и есть ли альтернативы
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РИА Новости

Турция подорожает: как сэкономить и есть ли альтернативы

08:00 12.12.2019 (обновлено: 11:45 12.12.2019)
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© Depositphotos / Syda_ProductionsДевушки на пляже
Девушки на пляже
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Турция — направление номер один для выездного российского туристического рынка — подорожает: ежегодная инфляция, к тому же с 1 апреля в стране вводится туристический налог на проживание в отелях. Сначала один процент от стоимости, а с 1 января 2021 года — два. О том, когда выгоднее всего покупать туда туры, какие курорты предложат наиболее бюджетный отдых и есть ли замена Турции, — в материале РИА Новости.

Безусловный рекордсмен

В этом году Турция — безусловный рекордсмен по приему российских туристов по сравнению с другими популярными у наших путешественников странами. Годовой поток едущих из России приближается к семи миллионам: с января по октябрь здесь приняли 6,7 миллиона российских гостей, что на 16,9 процента превышает аналогичный показатель прошлого года.
Турция еще и значительно расширила сезон — теперь туристов ждут и зимой. Чартерные программы сохраняются, россияне летят не только ради моря и бассейнов с подогревом, но и на экскурсии. В эти новогодние праздники популярен Стамбул.
А ведь в январе турагенты паниковали и жаловались, что отели в Турции подорожали на 20, а какие-то и вовсе на 40 процентов. Некоторых туристов даже пытались переориентировать на Кубу. "Тогда все испугались, что спрос на турецкое направление начнет стагнировать, но по итогам года мы получили увеличение", — прокомментировала ситуацию исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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АТОР: туристический налог в Турции не уменьшит спрос на направление

Когда подорожает

Пока эксперты не берутся прогнозировать, насколько повысится стоимость проживания в Турции.
Если брать осенние данные, популярная у россиян Анталья оказалась лидером по росту цен. Комнаты в гостиницах за год (с сентября по сентябрь) подорожали в среднем на 15,3 процента — до 101 евро в сутки. Ассоциация отельеров Турции (TÜROB) сообщает: по стране стоимость номера увеличилась на 11,4 процента и составила 80 евро. Учитывая новый налог, в этом году подорожание может оказаться существеннее.
Представитель национальной туриндустрии Касим Зото отметил, что рост цен на продукты, алкоголь, газ и электроэнергию в Турции также скажется на кармане клиентов. При этом каждое повышение всего на один евро снижает продажи в туристическом секторе.
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Пока не поздно

Майя Ломидзе утверждает, что покупать летние туры лучше сейчас. "В среднем пока можно приобрести тур за 30 тысяч рублей (на семь-десять дней). Думаю, что реальное изменение цен начнется в конце января", — пояснила она.
Глава АТОР добавила, что отели Турции планировали повысить стоимость отдыха на следующее лето. Введение туристического налога, особенно если платить будут не сами туристы, а юридические лица, естественно, повлияет на ценообразование.

Есть ли альтернативы Турции

Учитывая неизбежное подорожание турецких отелей, некоторые страны еще осенью попытались немного "откусить" от российского турпотока в эту страну. Например, гостиницы китайского курорта Хайнань решили привлечь отдыхающих системой all inclusive ("все включено").
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Более того, по словам президента совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чина, шестидневный тур на двоих по-прежнему можно приобрести за 50 тысяч рублей. Правда, для гостей из европейской части России этот остров — альтернатива неочевидная: лететь почти в два раза дольше, чем в Турцию.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин вместо Турции предлагает отправиться на Кипр, в Балканские страны, Италию, Грецию, Юго-Восточную Азию и Доминикану.
Майя Ломидзе отметила, что в этом году спрос на Черногорию прибавил более 20 процентов, на Италию — 19 процентов. Но, по ее мнению, заменить Турцию они не смогут. "Даже при наличии all inclusive — это другие цены, другой отдых, визы. На данный момент у Турции серьезных конкурентов нет. Только Египет, если его откроют", — пояснила эксперт.
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Своя аудитория

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин предположил, что введение налога на проживание в отелях Турции станет стимулом для развития внутреннего туризма в России.
Но, по мнению экспертов, эти потоки практически не пересекаются. Прогнозы таковы: только Краснодарский край в этом году примет порядка 15-16 миллионов гостей, Крым — более семи миллионов. Спрос на эти направления растет вне зависимости от налогов в Турции.
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Получится ли сэкономить

Подорожание турецких отелей коснется не только россиян, но и гостей из других стран, для которых альтернатив — больше. На втором и третьем месте по турпотоку в Турции — граждане Германии (4,6 миллиона с января по октябрь) и Великобритании (2,4 миллиона). Во многие визовые для россиян страны немцы и британцы въезжают свободно, да и Египет — открыт. Массовый рост турпотока из Великобритании в Шарм-эш-Шейх может начаться уже в феврале.
Если часть туристов из этих стран переориентируется, подорожание для россиян может оказаться менее существенным или отельеры начнут выпускать спецпредложения.
Кроме того, Турция — это не только Анталья. Можно выбрать более бюджетный курорт. Например, в уходящем году Аланья вошла в рейтинг зарубежных городов с самыми дешевыми отелями для отдыха в июле.
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