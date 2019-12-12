Турция подорожает: как сэкономить и есть ли альтернативы

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Турция — направление номер один для выездного российского туристического рынка — подорожает: ежегодная инфляция, к тому же с 1 апреля в стране вводится туристический налог на проживание в отелях. Сначала один процент от стоимости, а с 1 января 2021 года — два. О том, когда выгоднее всего покупать туда туры, какие курорты предложат наиболее бюджетный отдых и есть ли замена Турции, — в материале РИА Новости.

Безусловный рекордсмен

В этом году Турция — безусловный рекордсмен по приему российских туристов по сравнению с другими популярными у наших путешественников странами. Годовой поток едущих из России приближается к семи миллионам: с января по октябрь здесь приняли 6,7 миллиона российских гостей, что на 16,9 процента превышает аналогичный показатель прошлого года.

Турция еще и значительно расширила сезон — теперь туристов ждут и зимой. Чартерные программы сохраняются, россияне летят не только ради моря и бассейнов с подогревом, но и на экскурсии. В эти новогодние праздники популярен Стамбул.

А ведь в январе турагенты паниковали и жаловались, что отели в Турции подорожали на 20, а какие-то и вовсе на 40 процентов. Некоторых туристов даже пытались переориентировать на Кубу. "Тогда все испугались, что спрос на турецкое направление начнет стагнировать, но по итогам года мы получили увеличение", — прокомментировала ситуацию исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Когда подорожает

Пока эксперты не берутся прогнозировать, насколько повысится стоимость проживания в Турции.

Если брать осенние данные, популярная у россиян Анталья оказалась лидером по росту цен. Комнаты в гостиницах за год (с сентября по сентябрь) подорожали в среднем на 15,3 процента — до 101 евро в сутки. Ассоциация отельеров Турции (TÜROB) сообщает: по стране стоимость номера увеличилась на 11,4 процента и составила 80 евро. Учитывая новый налог, в этом году подорожание может оказаться существеннее.

Представитель национальной туриндустрии Касим Зото отметил , что рост цен на продукты, алкоголь, газ и электроэнергию в Турции также скажется на кармане клиентов. При этом каждое повышение всего на один евро снижает продажи в туристическом секторе.

Пока не поздно

Майя Ломидзе утверждает, что покупать летние туры лучше сейчас. "В среднем пока можно приобрести тур за 30 тысяч рублей (на семь-десять дней). Думаю, что реальное изменение цен начнется в конце января", — пояснила она.

Глава АТОР добавила, что отели Турции планировали повысить стоимость отдыха на следующее лето. Введение туристического налога, особенно если платить будут не сами туристы, а юридические лица, естественно, повлияет на ценообразование.

Есть ли альтернативы Турции

Учитывая неизбежное подорожание турецких отелей, некоторые страны еще осенью попытались немного "откусить" от российского турпотока в эту страну. Например, гостиницы китайского курорта Хайнань решили привлечь отдыхающих системой all inclusive ("все включено").

Более того, по словам президента совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чина, шестидневный тур на двоих по-прежнему можно приобрести за 50 тысяч рублей. Правда, для гостей из европейской части России этот остров — альтернатива неочевидная: лететь почти в два раза дольше, чем в Турцию.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин вместо Турции предлагает отправиться на Кипр, в Балканские страны, Италию, Грецию, Юго-Восточную Азию и Доминикану.

Майя Ломидзе отметила, что в этом году спрос на Черногорию прибавил более 20 процентов, на Италию — 19 процентов. Но, по ее мнению, заменить Турцию они не смогут. "Даже при наличии all inclusive — это другие цены, другой отдых, визы. На данный момент у Турции серьезных конкурентов нет. Только Египет, если его откроют", — пояснила эксперт.

Своя аудитория

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин предположил , что введение налога на проживание в отелях Турции станет стимулом для развития внутреннего туризма в России.

Но, по мнению экспертов, эти потоки практически не пересекаются. Прогнозы таковы: только Краснодарский край в этом году примет порядка 15-16 миллионов гостей, Крым — более семи миллионов. Спрос на эти направления растет вне зависимости от налогов в Турции.

Получится ли сэкономить

Подорожание турецких отелей коснется не только россиян, но и гостей из других стран, для которых альтернатив — больше. На втором и третьем месте по турпотоку в Турции — граждане Германии (4,6 миллиона с января по октябрь) и Великобритании (2,4 миллиона). Во многие визовые для россиян страны немцы и британцы въезжают свободно, да и Египет — открыт. Массовый рост турпотока из Великобритании в Шарм-эш-Шейх может начаться уже в феврале.

Если часть туристов из этих стран переориентируется, подорожание для россиян может оказаться менее существенным или отельеры начнут выпускать спецпредложения.