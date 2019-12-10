Сенатор: введение налога на отели в Турции стимулирует туризм в России

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Введение налога на проживание в отелях Турции приведет к росту цен на них, что может стать стимулом для развития внутреннего туризма в России, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о двухпроцентном обязательном платеже за проживание в отелях. Налог в размере 1 процента будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2 процентов.

По мнению Фомина, новый налог в отношении туристов на проживание приведет к повышению цен на отдых в Турции и, как следствие, к снижению туристического потока. "В то же время это может стать стимулом для развития внутреннего российского туризма", — подчеркнул сенатор.

Согласно документу, сбор будет взиматься с постояльцев отелей, гостиниц, пансионатов, курортных поселков, гостевых домов, а также апарт и бутик-отелей. Кроме того, закон действует на объекты при гостиницах: парки развлечений, аквапарки, рестораны и так далее.