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Туризм
2019-12-10T12:27+0300
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Сенатор: введение налога на отели в Турции стимулирует туризм в России
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РИА Новости

Сенатор: введение налога на отели в Турции стимулирует туризм в России

12:27 10.12.2019
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© РИА Новости / Мария СеливановаЛобби отеля, Бодрум
Лобби отеля, Бодрум
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Введение налога на проживание в отелях Турции приведет к росту цен на них, что может стать стимулом для развития внутреннего туризма в России, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о двухпроцентном обязательном платеже за проживание в отелях. Налог в размере 1 процента будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2 процентов.
По мнению Фомина, новый налог в отношении туристов на проживание приведет к повышению цен на отдых в Турции и, как следствие, к снижению туристического потока. "В то же время это может стать стимулом для развития внутреннего российского туризма", — подчеркнул сенатор.
Согласно документу, сбор будет взиматься с постояльцев отелей, гостиниц, пансионатов, курортных поселков, гостевых домов, а также апарт и бутик-отелей. Кроме того, закон действует на объекты при гостиницах: парки развлечений, аквапарки, рестораны и так далее.
Как отмечается, от налога освобождаются лишь государственные учреждения и общежития.
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