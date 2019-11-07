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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, как изменились цены на отели в Турции

06:20 07.11.2019 (обновлено: 09:25 07.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТуристы на отдыхе
Туристы на отдыхе
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Высокий сезон в Турции становится длиннее, о чем свидетельствует растущая в сентябре заполняемость отелей и стоимость номеров, сообщает АТОР.
По данным Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), в начале осени заполняемость гостиниц в стране по сравнению с прошлым годом увеличилась почти на 6%, до 75%. Стоимость комнаты стала выше в среднем на 11,4% и составила 80 евро.
В частности, в Стамбуле, в сентябре были выкуплены 81,6% номеров (+7% к аналогичному показателю прошлого года). Средняя стоимость номера за год увеличилась на 8%, до 97,4 евро. Существенное снижение числа отдыхающих из стран Персидского залива компенсировал рост турпотока из Индии, Германии и России, отметили представители гостиничного бизнеса.
Анталья — лидер по темпу роста цен на отели в Турции. Комнаты в гостиницах за год подорожали в среднем на 15, 3%, до 101 евро в сутки. Занятость номеров увеличилась на 3,2% и составила 78%.
Эксперты опасаются, что возможное введение "налога на размещение" снизит загрузку отелей на пике сезона (в июле и августе). Новый сбор может переориентировать часть туристов на более дешевые направления — Тунис, Египет и Грецию.
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