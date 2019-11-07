Эксперты рассказали, как изменились цены на отели в Турции

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Высокий сезон в Турции становится длиннее, о чем свидетельствует растущая в сентябре заполняемость отелей и стоимость номеров, сообщает АТОР. Высокий сезон в Турции становится длиннее, о чем свидетельствует растущая в сентябре заполняемость отелей и стоимость номеров,АТОР.

По данным Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), в начале осени заполняемость гостиниц в стране по сравнению с прошлым годом увеличилась почти на 6%, до 75%. Стоимость комнаты стала выше в среднем на 11,4% и составила 80 евро.

В частности, в Стамбуле, в сентябре были выкуплены 81,6% номеров (+7% к аналогичному показателю прошлого года). Средняя стоимость номера за год увеличилась на 8%, до 97,4 евро. Существенное снижение числа отдыхающих из стран Персидского залива компенсировал рост турпотока из Индии, Германии и России, отметили представители гостиничного бизнеса.

Анталья — лидер по темпу роста цен на отели в Турции. Комнаты в гостиницах за год подорожали в среднем на 15, 3%, до 101 евро в сутки. Занятость номеров увеличилась на 3,2% и составила 78%.