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РИА Новости
Туризм

Отдых в Турции может подорожать

13:54 28.10.2019 (обновлено: 01:42 29.10.2019)
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаТурецкий отель в Белеке
Турецкий отель в Белеке
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Турецкий отель в Белеке. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
Эксперты рассказали, что несмотря на название ("налог на проживание") — это не аналог туристического сбора, принятого в европейских странах, или курортного — в России. Предполагается, что сбор будут перечислять в бюджет гостиницы, причем с полной стоимости размещения и всех оказанных клиентам услуг — питания, СПА, организации развлечений, конференций.
По информации представителей отелей и принимающих компаний, поправки в законодательство могут вступить в силу с 1 апреля 2020 года, а ставка налога составит 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных гостям. В 2021 году объектам размещения придется платить в бюджет уже 2%.
В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
Но в 2021 году "налог на проживание", говорят эксперты, может привести к повышению стоимости путевок как минимум на заявленные 2%.
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