Названы зарубежные города с самыми дешевыми отелями в июле

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В середине лета дешевле всего можно забронировать отели на Бали, в Таиланде, Турции, Болгарии и Белоруссии, сообщает Ostrovok.ru

Аналитики сервиса онлайн-бронирования выяснили, где российские туристы могут недорого забронировать гостиницу на июль. Несмотря на то, что доступность отелей стремительно сокращается по мере приближения к середине летнего сезона, путешественники еще могут успеть подобрать бюджетное жилье для отдыха в этом месяце.

До двух тысяч рублей в сутки

Самые недорогие гостиницы категории "три звезды" в июле были обнаружены на Бали – в среднем стоимость суточного проживания обойдется туристам в 1 800 рублей за номер на двоих. Причем за эту цену можно подобрать отель как в курортных городах Семиньяк и Куте, так и в Убуде, расположенном в центральной части острова.

За 2 000 рублей туристы могут забронировать гостиницу в Паттайе (Таиланд), в такую же сумму обойдется двухместный номер в трехзвездочном отеле в Кемере (Турция).

До трех тысяч рублей в сутки

Несколько дороже – за 2 300 рублей в среднем – туристы могут подобрать комнату в трехзвездочной гостинице в турецкой Аланье, а также на Самуи, втором по величине острове в Таиланде. Номер аналогичной категории на Пхукете (Таиланд) обойдется в 2 400 рублей.

Заплатив до 3 000 рублей в сутки, можно забронировать размещение в трехзвездочной гостинице в Варне – в среднем номер будет стоить 2 900 рублей за ночь. Около 3 000 рублей в сутки обойдется отель на курортах Абхазии, например, в Гагре.

До 4 000 рублей в сутки

Для туристов, планирующих потратить на проживание не более 4 000 рублей в сутки, подойдут трехзвездочные гостиницы в Минске (Белоруссия) (в среднем 3 500 рублей за ночь), Стамбуле (Турция) или Ереване (Армения) (3 600).

Несколько дороже – в 3 900 рублей – обойдется отель аналогичной категории в греческом городе Салоники. Гостиница в турецком Олуденизе в июле в среднем будет стоить 4 000 рублей за ночь. За эту же сумму туристы могут подобрать отель в Вильнюсе (Литва).

До пяти тысяч рублей за ночь

Туристам, бюджет на отдых которых позволяет выбирать гостиницы стоимостью от 4 000 до 5 000 рублей, доступен большой выбор отелей в европейских городах. Так, например, ночь в трехзвездочном отеле в Будапеште в среднем обойдется в 4 100 рублей на двоих. Несколько дороже будет стоить размещение в Риге – 4 300 рублей. Курорты Мальты предлагают туристам большой выбор отелей стоимостью 4 400 рублей за сутки.