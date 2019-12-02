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РИА Новости

Турпоток из России в Турцию в январе-октябре стал рекордным

09:55 02.12.2019 (обновлено: 09:57 02.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинТуристы загорают на пирсе в Анталье
Туристы загорают на пирсе в Анталье
© РИА Новости / Владимир Вяткин
АНКАРА, 2 дек - РИА Новости. Число российских туристов, посетивших Турцию в январе-октябре, составило 6,7 миллиона человек, что является абсолютным рекордом и на 16,9% превышает аналогичный показатель прошлого года, свидетельствуют статистические данные, опубликованные турецким министерством культуры и туризма.
Всего Турцию с января по октябрь посетили 40,7 миллиона иностранных туристов, что на 14,3% выше, чем за 10 месяцев прошлого года.
Россияне сохраняют безусловное лидерство среди иностранных туристов, прибывших в Турцию. Далее следуют граждане Германии (4,6 миллиона), Великобритании (2,4 миллиона), Болгарии (2,3 миллиона), Ирана (1,8 миллиона).
По данным Института статистики Турции, доходы страны от туризма в третьем квартале выросли на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 14,31 миллиарда долларов, причем 82,1% пришлось на долю иностранных туристов, 17,9% - на долю турецких граждан, проживающих за рубежом. Расходы одного туриста в Турции в среднем составили 649 долларов.
По данным министерства культуры и туризма Турции, в 2018 году страну посетили 39 468 492 иностранцев, из них больше всего было россиян - 5 986 184. На втором месте были граждане Германии (4 489 071), на третьем - Болгарии (2 412 045).
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