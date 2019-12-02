Турпоток из России в Турцию в январе-октябре стал рекордным

АНКАРА, 2 дек - РИА Новости. Число российских туристов, посетивших Число российских туристов, посетивших Турцию в январе-октябре, составило 6,7 миллиона человек, что является абсолютным рекордом и на 16,9% превышает аналогичный показатель прошлого года, свидетельствуют статистические данные, опубликованные турецким министерством культуры и туризма.

Всего Турцию с января по октябрь посетили 40,7 миллиона иностранных туристов, что на 14,3% выше, чем за 10 месяцев прошлого года.

Россияне сохраняют безусловное лидерство среди иностранных туристов, прибывших в Турцию. Далее следуют граждане Германии (4,6 миллиона), Великобритании (2,4 миллиона), Болгарии (2,3 миллиона), Ирана (1,8 миллиона).

По данным Института статистики Турции, доходы страны от туризма в третьем квартале выросли на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 14,31 миллиарда долларов, причем 82,1% пришлось на долю иностранных туристов, 17,9% - на долю турецких граждан, проживающих за рубежом. Расходы одного туриста в Турции в среднем составили 649 долларов.