В Шарм-эш-Шейхе усилили меры безопасности для британских туристов

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первый чартерный рейс из Великобритании прибудет на Шарм-эш-Шейх после четырехлетнего запрета в конце декабря, массово британские туристы полетят на этот курорт с середины февраля, сообщает АТОР.
В Египте пытаются показать, что все вопросы безопасности решены. Губернатор Южного Синая Халед Фуда провел первую встречу с представителями МИД Великобритании, где рассказал о том, как охраняют курорт.
Как сообщают египетские СМИ, Фуда сказал, что вдоль побережья курсируют морские патрули пограничников. Хватает нарядов полиции и в городе. Ведется круглосуточное наблюдение в основных туристических местах. В сезон во всех курортных зонах будет удвоено количество полицейских патрулей с собаками.
Всем отелям Шарм-эш-Шейха дано указание министерства туризма "подтянуть" сервис и быть готовыми к проверке. Возобновил работу инспекционный комитет по работе гостиниц: его представители в ноябре проверили все отели курорта. Нарушения были, но какие именно – в египетской прессе не сообщается.
На исправление недостатков отельерам Южного Синая дали два месяца.
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До конца декабря во всех гостиницах курорта пройдут тренинги всего персонала. Также отелям дано предписание завершить установку камер наблюдения по внешним и внутренним периметрам, чтобы были видны номера въезжающих на территорию автомобилей, а также во время остановки транспорта перед въездом можно было различить лицо водителя и пассажиров.
По оценкам египетских экспертов, в 2020 году британский турпоток в Египет составит около миллиона туристов.