Кризис ВТО и ошибка российских караул-патриотов

Сегодня система мировой торговли перешла в новое состояние. С 11 декабря, по сути, прекратил работу Апелляционный суд Всемирной торговой организации (ВТО) — финальная инстанция в разрешении экономических споров между странами.

Генеральный директор ВТО Роберту Азеведу признал , что для возобновления судебных заседаний потребуется "несколько месяцев". Однако его оценка может оказаться слишком оптимистичной, поскольку ответственность за системный кризис ВТО несут Соединенные Штаты — и лично президент США. Происходящее — итог последовательно проводимой Вашингтоном политики, и нет никаких оснований полагать, что там изменят линию, пока Дональд Трамп занимает Овальный кабинет.

Технически все было исполнено просто.

В апелляционной инстанции ВТО предусмотрено семь арбитров, из которых формируются коллегиальные тройки, рассматривающие конкретные дела. Однако последние два года США блокировали выборы новых судей на освобождающиеся места. Решения в ВТО принимают на основе консенсуса, так что отказ американцев рассматривать предлагаемые кандидатуры фактически действовал как вето.

В 23:59 10 декабря истекли полномочия двух из остававшихся трех арбитров. Единственный теперь судья, разумеется, не может исполнять возложенные на орган функции, и работа апелляционной инстанции ВТО парализована.

Мировые СМИ полны мрачных прогнозов. Германский журнал Spiegel предрек крах основ международной торговли, а Еврокомиссия говорит о "серьезном ударе" по торговой системе.

Причины подобной политики Вашингтона хорошо известны. Дональд Трамп и представители его администрации неоднократно обрушивались на ВТО с обвинениями в "несправедливом отношении к Соединенным Штатам", "юридическом активизме" и намеренной поддержке других стран в судебных разбирательствах против США. В качестве примера называют среди прочего разрешение месячной давности Китаю ввести ответные меры против Штатов в торговой войне.

Самым подходящим комментарием для сложившейся ситуации служит сакраментальный афоризм: джентльмены всегда играют по правилам, если же они не могут выиграть — то просто меняют правила.

Однако даже более интересным и важным видится иной аспект происходящего.

Всемирная торговая организация ровно за четверть века своего существования (она была создана 1 января 1995 года) превратилась в жупел для немалой части мира, которая видела в ней торжество глобализма и безоговорочного доминирования Запада, выведшего колониальную эксплуатацию других стран на качественно новый — и необратимый — уровень.

Россия тут не исключение. Переговоры о вступлении страны в ВТО продолжались 18 лет, и все это время соответствующие усилия властей подвергались гневному осуждению со стороны очень многих общественно-политических сил. А уж присоединение России к организации в 2012 году вызвало прямо-таки вселенский плач на тему "все пропало".

Надо признать, что у подобной критики есть основания. ВТО действительно может служить примером того, как "джентльмены" всегда пишут правила в свою пользу. Механизмы работы организации на самом деле изначально обеспечивали некоторый приоритет мировым экономическим лидерам: развитым странам и транснациональным корпорациям.

Вступая в организацию, развивающиеся страны открывали свои экономики, их национальные производители нередко не выдерживали конкуренции с ТНК и разорялись. Западные же государства использовали протекционные механизмы для собственной защиты. В частности, в Европе действуют жесточайшие регламенты ЕС. Не говоря уже о политически мотивированных ограничениях (вроде многих десятилетий санкций США против Кубы), которые вообще не входят в сферу компетенции ВТО.

Так что формально у алармизма противников ВТО были и есть причины для тревоги. Вот только реальность оказалась куда богаче и интереснее.

Очень многие развивающиеся экономики, вступив в организацию, с одной стороны, стали пользоваться предоставляемыми ею возможностями для продвижения на мировом рынке, а с другой, научились применять разнообразные приемы для защиты собственных интересов. Например, в августе третейская группа ВТО по международным спорам поддержала Москву в иске против ЕС о дискриминации российского газового экспорта в Европу (речь в первую очередь об ограничениях на загрузку газопровода OPAL). И в этом смысле нам теперь ой как некстати заморозка апелляционного суда организации: по оценке экспертов, Россия рискует сотнями миллионов евро, если дело не будет доведено до конца.

Ну а что касается протекционизма, то стандартное обвинение недовольных в адрес Москвы — запреты на импорт со стороны контролирующих качество органов (Россельхознадзора, Роспотребнадзора и так далее), что никак не нарушает наши обязательства в ВТО.

Все эти процессы привели к тому, что организация просто перестала быть инструментом глобального доминирования Запада. Не говоря уже о том, что западный мир как единое целое тоже исчез, а торговые войны между Европой и Штатами становятся частью привычной реальности.

Два месяца назад организация поддержала США в споре вокруг европейского авиастроительного концерна Airbus. Теперь на повестке дня планы Вашингтона ввести стопроцентные пошлины на ряд французских товаров. Париж готов обратиться по этому поводу в ВТО, правда, в свете паралича деятельности апелляционной инстанции вряд ли данный шаг имеет смысл в ближайшем будущем.

Как следствие, активное участие незападных стран в деятельности ВТО стало одним из механизмов ликвидации доминирования США в мире и крушения глобалистской системы как таковой, что можно наблюдать в настоящий момент невооруженным глазом.

Пожалуй, именно в этом заключается главный урок для России.

Оголтелый караул-патриотизм действительно хорошо видит опасности и угрозы для страны. Но в своей черно-белой картине мира он совершенно не способен разглядеть возможности и перспективы, скрывающиеся за ними.