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Der Spiegel предрек крах основ мировой торговли в считанные дни
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РИА Новости

Der Spiegel предрек крах основ мировой торговли в считанные дни

01:38 09.12.2019 (обновлено: 10:17 09.12.2019)
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© AP Photo / Richard DrewФинансовый специалист Нью-Йоркской фондовой биржи во время работы
Финансовый специалист Нью-Йоркской фондовой биржи во время работы
© AP Photo / Richard Drew
Финансовый специалист Нью-Йоркской фондовой биржи во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Из-за действий США Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни будет вынужден прекратить свою деятельность, после чего "правила мировой торговли де-факто перестанут действовать", пишет немецкий журнал Der Spiegel.
В Апелляционном органе ВТО семь мест, но для его функционирования необходимо минимум три члена. Сейчас в этом органе именно три заседателя, однако у двух из них 10 декабря истекает второй, и последний, срок полномочий. В начале октября еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что существует возможность прекращения работы Апелляционного органа ВТО в середине декабря.
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В эту среду по вине президента США ВТО "станет недееспособной", считает автор материала в Spiegel. По его словам, американский лидер делает все, чтобы парализовать деятельность организации.
Такой прогноз, как поясняет журналист, вызван тем, что на протяжении последних двух лет Вашингтон блокирует процесс выбора новых членов Апелляционного органа ВТО.
"Апелляционному органу тем самым придет конец, а вместе с ним — и главной контрольной инстанции мировой торговли", — считает автор. После того, как орган прекратит свою деятельность, "рухнет вся система ВТО", что повлечет прекращение действий правил мировой торговли, говорится в статье.
В Брюсселе полагают, что Трамп добивается этого потому, что "в мире без ВТО рассчитывает выбить для США более выгодные условия", утверждает автор материала. Как только работа Апелляционного органа ВТО будет парализована, в мировую торговлю может вернуться "право сильнейшего", в связи с чем Европейский союз "уже вооружается", заключает он.
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Всемирная торговая организацияDer SpiegelГерманияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Полностью согласен - Вступили в ВТО в тот момент когда уже стало понятно, что это никчемная для России организация. Хватит уже потакать сырьевому сектору - надо уже переработке и промышленному секторам преимущества выбивать. Сырьё должно быть дешёвым для внутреннего рынка, чтобы на его основе производили более доступные товары - низкая цена это наше преимущество в доступе к сырью - не хотят давать низкие цены на бензин из-за нефти - ну так хоть бы субсидировали перевозки по стране - а ведь это цены на товары и продукты для людей. Почему мы в комментариях вынуждены писать такие очевидные вещи?
9 декабря, 02:42
ШдШампунь для Мозга
8630006
Давно пора. Эта организация ничем не отличается от воинственных в торговых вопросах США. Сколько Россия туда попасть пыталась в своё время? Сколько условий надо было выполнить? Сильные эксплуатируют слабых, ничего нового!
9 декабря, 02:18
А Александр Зайцев
6130005
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