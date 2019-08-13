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РИА Новости

Трамп допустил выход США из ВТО

21:44 13.08.2019 (обновлено: 22:27 13.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если это потребуется, заявил американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, правила ВТО лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения.
В качестве примера Трамп привел Китай, промышленность которого стала резко расти после вступления в организацию. При этом американский президент отметил, что Вашингтон и Пекин фактически находятся в состоянии торговой войны.
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Политолог: в Европе понимают – абсурдно терять миллиарды из-за США США не должны шантажировать Германию из-за "Северного потока-2", заявил депутат бундестага Робби Шлунд. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik отметил, что эгоистическое поведение США все сильнее влияет на настроения в Европе.
Трамп не в первый раз говорит о возможном выходе страны из ВТО. В июле он потребовал реформировать организацию, а также отказался признавать экономики некоторых стран развивающимися. Таким образом, глава Белого дома стремится снизить торговый дефицит США в отношении других стран, который превышает 600 миллиардов долларов в год.

"Торговая война"

США с 1 сентября намерены ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов.
На этом фоне Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Минфин США обвинил Пекин в манипулировании валютой.
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Центробанк Китая подчеркнул, что Вашингтон, не учитывая фактов, без всяких оснований приклеил Пекину ярлык валютного манипулятора, что причинит вред всем странам.
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Дональд ТрампВсемирная торговая организацияСШАВ мире
Популярные комментарии
Осталось ещё из НАТО выйти и свободные, как ветер.
13 августа, 22:01
Колючка Избирательная
29120002
Пусть валят.
13 августа, 22:17
Catherine Fakhrieva
1520002
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