Трамп допустил выход США из ВТО

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если это потребуется, заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, правила ВТО лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения.

В качестве примера Трамп привел Китай, промышленность которого стала резко расти после вступления в организацию. При этом американский президент отметил, что Вашингтон и Пекин фактически находятся в состоянии торговой войны.

Трамп не в первый раз говорит о возможном выходе страны из ВТО. В июле он потребовал реформировать организацию, а также отказался признавать экономики некоторых стран развивающимися. Таким образом, глава Белого дома стремится снизить торговый дефицит США в отношении других стран, который превышает 600 миллиардов долларов в год.

"Торговая война"

США с 1 сентября намерены ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов.

На этом фоне Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Минфин США обвинил Пекин в манипулировании валютой.

Ранее глава Народного банка Китая И Ган заявил, что Пекин не собирается делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт, а недавняя волатильность курса юаня вызвана внешними факторами неопределенности.