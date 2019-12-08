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Франция готова обратиться в ВТО из-за угрозы США по введению пошлин
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РИА Новости

Франция готова обратиться в ВТО из-за угрозы США по введению пошлин

15:53 08.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Франция готова обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с возможным введением новых пошлин на французскую продукцию со стороны США, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.
Как говорится в докладе торгового представителя США, Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов. Новые пошлины могут быть введены в отношении французского шампанского, сыра, йогуртов. В октябре США уже ввели дополнительные пошлины в размере 25% на французские вина в рамках дела Airbus.
Брюно Ле Мэр
3 декабря, 14:59
В ЕС прокомментировали угрозы США ввести пошлины в отношении Франции
“Мы готовы дойти до (уровня - ред.) международного правосудия, то есть до Всемирной торговой организации. Потому что это цифровое налоговое обложение Франции затрагивает - да - американские предприятия, но так же и европейские, французские и китайские компании. В нем нет ничего дискриминационного”, - подчеркнул министр в интервью телеканалу France 3.
“Я  возражаю против того, что это налогообложение имеет дискриминационный характер, что подчеркивает американская администрация. И в большей степени я выступаю против американских санкций, потому что у них нет законного основания”, - добавил Ле Мэр.
Ранее Ле Мэр заявил, что в случае введения Вашингтоном новых пошлин на французскую продукцию Евросоюз готов дать "сильный ответ".
В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США. Американский лидер заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино. При этом в августе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Парижем и Вашингтоном достигнуто соглашение: как только будет введен цифровой налог на международном уровне, Франция отменит свой налог для крупнейших цифровых компаний (GAFA).
Штаб-квартира ВТО в Женеве
12 ноября, 22:52
США могут перестать оказывать финансовую поддержку ВТО
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Брюно Ле МэрЭммануэль МакронВсемирная торговая организацияФранцияСШАЭкономика
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