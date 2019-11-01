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РИА Новости

ВТО разрешила Китаю ввести ответные меры против США

18:42 01.11.2019 (обновлено: 19:37 01.11.2019)
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© AP Photo / Brian Snyder/File PhotoКонтейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США
Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США
© AP Photo / Brian Snyder/File Photo
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Всемирная торговая организация разрешила Китаю ввести ответные меры против США в сумме, не превышающей 3,579 миллиарда долларов в год.
В сообщении ВТО отмечается, что объем возможных ответных мер соответствует ущербу Китая от действий США и потому не должен превышать указанной отметки.
Убытки, согласно документу, связаны с тем, что Вашингтон предпринял меры, не соответствующие правилам ВТО, в антидемпинговых расследованиях.
В сентябре 2018 года Китай запросил у ВТО разрешение на ответные меры против США в сумме 7,043 миллиарда долларов в год.
Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Пекином по торговле идут с опережением графика. Глава государства отметил, что первый этап соглашения включает обширную повестку. Подписать его планировалось на саммите АТЭС в Чили, но мероприятие отменили из-за массовых протестов в стране.
Очередной раунд торговых переговоров прошел в первой половине октября. По его итогам Вашингтон отложил повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.
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Торговая война США и Китая (2018-2019)
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Всемирная торговая организацияКитайСШАЭкономика
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sizif8
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