Трамп приветствовал решение ВТО по тяжбе США и ЕС из-за Airbus

В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год.

Основная часть новых американских пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда, и в размере 25% - на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. США также запросили у ВТО встречи 14 октября для одобрения вводимых американских пошлин.