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РИА Новости

Трамп приветствовал решение ВТО по тяжбе США и ЕС из-за Airbus

13:49 03.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "победой" решение Всемирной торговой организации об ответных торговых мерах США по отношению к ЕС.
В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год.
"США выиграли дело на 7,5 миллиарда долларов во Всемирной торговой организации против Европейского союза, который многие годы очень плохо относился к США в том, что касается торговли, из-за пошлин, торговых барьеров и прочее. Это дело длится годами, замечательная победа!" - написал Трамп в Twitter.
Основная часть новых американских пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда, и в размере 25% - на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. США также запросили у ВТО встречи 14 октября для одобрения вводимых американских пошлин.
Швейцария
2 октября, 23:10РИА Новости
США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
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Дональд ТрампВсемирная торговая организацияЕвросоюзСШАВ мире
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