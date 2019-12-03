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РИА Новости

Случаи ареста российских граждан в США в 2014-2019 годах

23:00 03.12.2019
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© AP Photo / Seth WenigСотрудники полиции в Нью-Йорке, США
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Seth Wenig

2019

3 декабря стало известно, что гражданин России Олег Никитин арестован в Саванне (штат Джорджия) США по обвинению в финансовых махинациях. Аналогичные обвинения также выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина США. Никитин, которому, по информации обвинения, принадлежит зарегистрированная в России компания KS Engineering (KSE), подозревается в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти существующие торговые ограничения. Дипмиссия РФ сообщила, что с момента ареста россиянина местными властями в сентябре поддерживает постоянную связь с ним, его родственниками и адвокатом.
6 августа в США был арестован россиянин Владимир Кузнецов по подозрению в незаконной пересылке в Россию комплектующих к стрелковому оружию. В этот же день он был освобожден под залог. Прокуратура Бруклина, выдвинувшая обвинение, предполагает, что с февраля 2017 года проживающий в Бруклине 58-летний Кузнецов и другие участники сговора вывозили комплектующие, которые запрещены к вывозу за рубеж без получения специальных разрешений от госдепартамента и министерства торговли. Детали отправлялись обычной почтой в Россию. В качестве отправителя фигурировал не только Кузнецов, но и его супруга Марина Маллер. Получателями выступали люди по имени Вадим Новиков, Дмитрий Кузнецов и другие.

2018

15 июля 2018 года россиянка Мария Бутина была арестована в Вашингтоне, ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. 26 апреля 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении. 26 октября 2019 года после отбытия наказания она была депортирована в Россию.

2016

6 октября прокуратура Нью-Йорка сообщила, что два гражданина России — Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин — арестованы в США по обвинению в закупках передовых военных и спутниковых технологий для покупателей в России. Карпенко и Крутилин были задержаны в Денвере, штат Колорадо, который относится к консульскому округу российского диппредставительства в Сан-Франциско. Россияне были арестованы в результате спецоперации с участием агентов министерства внутренней безопасности США, выдававших себя за продавцов. В марте 2017 года оба признали свою вину. По данным обвинения, компоненты микроэлектроники, которые пытались переправить в РФ Карпенко и Крутилин, применяются в радарах и системах ракетного наведения. Адвокаты россиян утверждали, что они выполняли заказ своего работодателя – российской компании "Аелек". 29 апреля 2017 года Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин были признаны судом Нью-Йорка виновными в незаконном экспорте технологий военного назначения и приговорены к депортации в РФ.

2015

26 января прокуратура Южного федерального округа Нью-Йорка сообщила об аресте гражданина России, заместителя представителя Внешэкономбанка (ВЭБ) в Нью-Йорке Евгения Бурякова по двум обвинениям: в незаконной работе на правительство РФ на территории США и в сговоре с этой целью. В марте 2016 года Буряков признал свою вину по одной статье: действия в качестве агента иностранного правительства без уведомления властей США. 25 мая 2016 года Буряков был приговорен к 2,5 годам лишения свободы за незаконную работу на правительство России, ему были засчитаны 16 месяцев, которые он провел под арестом во время следствия и суда. 31 марта 2017 года Буряков вышел на свободу. В начале апреля 2017 года он был экстрадирован в Россию.

2014

В начале ноября в Вашингтоне был арестован Вадим Микерин — глава компании TENAM, дочки российской компании "Техснабэкспорт", которая является внешнеторговым предприятием корпорации "Росатом". 15 декабря 2015 года федеральным окружным судом штата Мэриленд российский бизнесмен был приговорен к 4 годам тюрьмы по делу о взятках за предоставление урановых сделок американским фирмам. Микерина обвиняли в том, что он получил 1,7 миллиона долларов в виде "откатов" на сумму 33 миллиона долларов. Он был освобожден 24 апреля 2018 года после отбывания тюремного срока. 18 мая 2018 года Микерин был депортирован в Россию.
В июле при пересадке в аэропорту Атланты по обвинению в кибермошенничестве был арестован гражданин РФ Александр Панин (по другим данным, был экстрадирован в США из Доминиканской республики). В ходе расследования Панин признал себя виновным по одному из 23 пунктов обвинительного заключения. В материалах обвинения Панина, фигурирующего также под кличкой Грибодемон, называли "главным создателем и распространителем вредоносной программы, известной как SpyEye, поразившей около 50 миллионов компьютеров в США и других странах". По заявлению прокурора, SpyEye нанес ущерб на миллиард долларов. 21 апреля 2016 года Панин приговорен судом штата Джорджия в США к 9,5 года тюрьмы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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