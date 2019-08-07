Арестованный в США россиянин отпущен под залог, сообщил адвокат

НЬЮ-ЙОРК, 6 авг – РИА Новости. Россиянин Владимир Кузнецов, арестованный в США по подозрению в незаконной пересылке в Россию комплектующих к стрелковому оружию, освобожден под залог, сообщил РИА Новости его адвокат Бенджамин Ястер.

"Его арестовали сегодня, но потом отпустили. Его освободили под залог", - сказал Ястер.

От дальнейших комментариев по делу он отказался.

Ранее прокуратура Бруклина предъявила россиянину обвинения в нелегальном вывозе и сговоре с целью вывоза комплектующих и аксессуаров для оружия из США в Россию, говорится в сообщении на сайте прокуратуры. Обвинение предполагает, что с февраля 2017 года проживающий в Бруклине 58-летний Кузнецов и другие участники сговора вывозили комплектующие, которые запрещены к вывозу за рубеж без получения специальных разрешений от госдепартамента и министерства торговли. Детали отправлялись обычной почтой в Россию.

Согласно пояснительной записке обвинения, правоохранительным органам стало известно о схеме, по которой, предположительно, действовал россиянин, уже в мае 2017 года. Обнаружив в одном из отправлений 22 мая несоответствие содержимого описанию в сопроводительных документах, правоохранители подняли историю онлайн-заказов Кузнецова, где обнаружили найденные в посылке предметы. Ситуация повторилась несколько раз. В качестве отправителя фигурировал не только Кузнецов, но и его супруга Марина Маллер. Получателями выступали люди по имени Вадим Новиков, Дмитрий Кузнецов и другие.