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РИА Новости

Арестованный в США россиянин отпущен под залог, сообщил адвокат

02:15, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкТакси на одной из улиц Нью-Йорка
Такси на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ЙОРК, 6 авг – РИА Новости. Россиянин Владимир Кузнецов, арестованный в США по подозрению в незаконной пересылке в Россию комплектующих к стрелковому оружию, освобожден под залог, сообщил РИА Новости его адвокат Бенджамин Ястер.
"Его арестовали сегодня, но потом отпустили. Его освободили под залог", - сказал Ястер.
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От дальнейших комментариев по делу он отказался.
Ранее прокуратура Бруклина предъявила россиянину обвинения в нелегальном вывозе и сговоре с целью вывоза комплектующих и аксессуаров для оружия из США в Россию, говорится в сообщении на сайте прокуратуры. Обвинение предполагает, что с февраля 2017 года проживающий в Бруклине 58-летний Кузнецов и другие участники сговора вывозили комплектующие, которые запрещены к вывозу за рубеж без получения специальных разрешений от госдепартамента и министерства торговли. Детали отправлялись обычной почтой в Россию.
Согласно пояснительной записке обвинения, правоохранительным органам стало известно о схеме, по которой, предположительно, действовал россиянин, уже в мае 2017 года. Обнаружив в одном из отправлений 22 мая несоответствие содержимого описанию в сопроводительных документах, правоохранители подняли историю онлайн-заказов Кузнецова, где обнаружили найденные в посылке предметы. Ситуация повторилась несколько раз. В качестве отправителя фигурировал не только Кузнецов, но и его супруга Марина Маллер. Получателями выступали люди по имени Вадим Новиков, Дмитрий Кузнецов и другие.
Если вина Кузнецова будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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