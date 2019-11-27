Бутина отозвала апелляцию на приговор в США

"Я, Мария Бутина, настоящим заявляю, что хочу добровольно отозвать мою апелляцию на вышеуказанное дело. В этой связи мой адвокат полностью проинформировал меня об обстоятельствах моего дела и последствиях отзыва апелляции", - говорится в копии ходатайства, подписанного Бутиной.