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РИА Новости

Бутина отозвала апелляцию на приговор в США

23:25 27.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОсвобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина
Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Мария Бутина, отбывшая полтора года в американской тюрьме по обвинению в сговоре с целью работы на иностранное правительство, отозвала свою апелляция на приговор, говорится в документах в судебной базе.
"Я, Мария Бутина, настоящим заявляю, что хочу добровольно отозвать мою апелляцию на вышеуказанное дело. В этой связи мой адвокат полностью проинформировал меня об обстоятельствах моего дела и последствиях отзыва апелляции", - говорится в копии ходатайства, подписанного Бутиной.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В конце октября после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Она прилетела в Москву 26 октября.
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным в международном аэропорту Шереметьево
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