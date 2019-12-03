В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Минюст Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.

Помимо этого, обвинения предъявлены еще одному россиянину Антону Черемухину, гражданам Италии Габриэле Виллоне и Бруно Капарини.

По версии обвинения, Никитину принадлежит зарегистрированная в России компания KS Engineering, в ней же работает Черемухин.

В Минюсте считают, что некое "подконтрольное государству российское предприятие связалось с Никитиным <…> с целью покупки в США силовых турбин Vectra 40G за 17,3 миллиона долларов".

Это оборудование запрещено поставлять в Россию в соответствии с санкциями, введенными из-за событий на Украине.

В Минюсте полагают, что турбины предназначались для российской арктической глубоководной буровой платформы.

"Согласно обвинительному акту, пытаясь обойти американское экспортное законодательство, Никитин, Черемухин и компания KSE наняла Виллоне, Капарини и компанию GVA с целью приобретения (турбин) Vectra", — утверждается в сообщении на сайте Минюста США

Итальянские партнеры, в свою очередь, попытались купить оборудование через гражданина США Дали Багроу и компанию World Mining and Oil Supply.

"Стороны, подделав документацию, вступили в сговор с целью сокрытия конечного покупателя Vectra как от производителя, так и от правительства США, утверждая, что турбины будут использоваться американской компанией в Атланте и рядом с ней", — утверждают в Минюсте.

Помимо Никитина, суд в Саванне, штат Джорджия, арестовал Виллоне и Багроу, фигурантам дела грозят до 20 лет тюрьмы и крупные штрафы.