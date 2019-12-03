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РИА Новости

В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

18:58 03.12.2019 (обновлено: 20:42 03.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМашина полиции в США
Машина полиции в США
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
Помимо этого, обвинения предъявлены еще одному россиянину Антону Черемухину, гражданам Италии Габриэле Виллоне и Бруно Капарини.
По версии обвинения, Никитину принадлежит зарегистрированная в России компания KS Engineering, в ней же работает Черемухин.
В Минюсте считают, что некое "подконтрольное государству российское предприятие связалось с Никитиным <…> с целью покупки в США силовых турбин Vectra 40G за 17,3 миллиона долларов".
Это оборудование запрещено поставлять в Россию в соответствии с санкциями, введенными из-за событий на Украине.
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В Минюсте полагают, что турбины предназначались для российской арктической глубоководной буровой платформы.
"Согласно обвинительному акту, пытаясь обойти американское экспортное законодательство, Никитин, Черемухин и компания KSE наняла Виллоне, Капарини и компанию GVA с целью приобретения (турбин) Vectra", — утверждается в сообщении на сайте Минюста США.
Итальянские партнеры, в свою очередь, попытались купить оборудование через гражданина США Дали Багроу и компанию World Mining and Oil Supply.

"Стороны, подделав документацию, вступили в сговор с целью сокрытия конечного покупателя Vectra как от производителя, так и от правительства США, утверждая, что турбины будут использоваться американской компанией в Атланте и рядом с ней", — утверждают в Минюсте.

Помимо Никитина, суд в Саванне, штат Джорджия, арестовал Виллоне и Багроу, фигурантам дела грозят до 20 лет тюрьмы и крупные штрафы.
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, в России существует много компаний с названием "КС-Инжиниринг". Гендиректором и единственным владельцем одной из них, зарегистрированной в Санкт-Петербурге, является Олег Никитин. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.
Алексей Бурков
15 ноября, 22:26
В США суд арестовал россиянина Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях
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РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Тех, кто САМ поехал ТУДА (не по службе) - не жалко. Премию Дарвина заслужили.
3 декабря, 19:16
Von Stirliz
116110015
Что там россиянам делать? Их бы энергию, да в мирное русло на Родине!
3 декабря, 19:07
Naum Vygodsky
101300023
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