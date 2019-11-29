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РИА Новости

Случаи задержания украинских шпионов в Крыму в 2015-2019 годах

12:33 29.11.2019
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ РФ

2019

29 ноября в Севастополе сотрудники ФСБ РФ задержали россиянку, которая собирала секретные военные данные по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Против гражданки России возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена", максимальное наказание по которой – 20 лет лишения свободы.

2018

11 февраля в Симферополе сотрудники ФСБ РФ задержали за шпионаж гражданина Украины Константина Давыденко, который собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей Росгвардии и сотрудников ФСБ. 6 июня 2019 года Верховный суд Крыма признал Константина Давыденко виновным по делу о шпионаже и приговорил его к 10,5 годам колонии строгого режима. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. 15 октября 2019 года суд смягчил приговор до семи лет колонии строгого режима.

2017

23 ноября сотрудники военной контрразведки задержали в Севастополе по подозрению в шпионаже гражданского служащего Черноморского флота. Предположительно, задержанный выполнял задания украинских спецслужб, которые в свою очередь передавали информацию США.
29 сентября ФСБ сообщила, что в Симферополе задержали двух граждан России – Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова, военнослужащего части, базирующейся в Крыму.
По данным ФСБ, Анну Сухоносову завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Игорь Клименок, а она привлекла к сотрудничеству с Киевом Дмитрия Долгополова. Вместе они собирали и передавали украинским спецслужбам сведения о частях и соединениях Черноморского флота. В феврале 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил майора Черноморского флота и его сожительницу к десяти и девяти годам колонии за шпионаж в пользу Украины. Во время процесса оба полностью признали вину и заявили, что раскаиваются.

2016

22 ноября в Севастополе ФСБ России задержала бывшего сотрудника штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко. По версии следствия, по заданию минобороны Украины с декабря 2003 по декабрь 2005 года он собирал сведения о деятельности Черноморского флота и за деньги выдавал их службам иностранного государства. Пархоменко был уволен в запас в 2005 году. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. В октябре 2018 года дело было передано в суд, оно слушалось в закрытом режиме. 11 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Леонида Пархоменко к 14 годам исправительной колонии строгого режима.
15 ноября в Крыму были задержаны два украинских разведчика. Один из них – Глеб Шаблий, использовав легенду бизнесмена, по указанию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины выполнял разведывательные задания.
Второй задержанный – полковник Главного управления разведки Украины Алексей Стогний. Прикрытием для его основной деятельности в Крыму служил магазин канцелярских товаров в Севастополе. Стогний – выпускник Севастопольского военно-морского института имени Нахимова по специальности "радиотехническое вооружение", служил на украинском флоте, затем был старшим офицером 13-го отдела первого департамента ГУР Минобороны Украины. Украинские разведчики вели наблюдение за объектами Черноморского флота, планировали диверсии на инфраструктурных объектах (станции очистки воды, газораспределительные сети, электростанции, военные заводы).
В июле 2017 года Киевский районный суд Симферополя приговорил Алексея Стогния к трем с половиной годам тюремного заключения.
Глеб Шаблий был осужден на 5 лет колонии общего режима.
9 ноября в Крыму были задержаны участники диверсионно-террористической группы Минобороны Украины в составе трех человек. Двое из них – Алексей Бессарабов и Дмитрий Штыбликов дали признательные показания о службе в Главном управлении разведки и рассказали о целях и задачах своей работы в Крыму. В частности, они отметили, что вели наблюдение за российскими военными подразделениями и подбирали объекты для диверсий. По словам Штыбликова, чтобы легализовать свою деятельность в республике, он поступил на работу в подразделение Министерства обороны России в числе гражданского персонала. Бессарабов, в свою очередь, подтвердил, что является офицером отдела специальной разведки разведуправления штаба ВМС Украины. На службе в ГУР – с 2008 года. В ноябре 2017 года Штыбликов был осужден на пять лет лишения свободы, суд также назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей. В августе 2019 года Бессарабов был приговорен к 14 годам колонии строго режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Еще один подозреваемый по этому делу Владимир Дудка также был приговорен к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тысяч. В октябре 2019 года Верховный суд признал законным приговор Бессарабову и Дудке.
10 августа ФСБ сообщила о предотвращении в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Минобороны Украины. Один из задержанных по делу о предотвращенных терактах в Крыму Ридван Сулеманов признался в том, что его в октябре 2015 года завербовал сотрудник ГУР Минобороны Украины. Сулеманов работал под псевдонимом "Юзеф", его задачей был сбор информации военного характера на территории Крыма. Кроме того, агент заложил муляжи бомб в аэропорту Симферополя и совершил звонок об угрозе взрыва. Сообщения о заложенных бомбах должны были отвлечь внимание крымских правоохранителей и создать условия для успешного прохода в Крым украинских диверсионных групп, а также выявить реакцию правоохранителей на эти сообщения. На допросах агент признал, что ему обещали вознаграждение за каждый этап операции, рассказал о подробностях и контактах. В августе 2017 года он был приговорен к одному году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

2015

19 мая стало известно, что шпион Службы безопасности Украины, который собирал сведения в Крыму, разоблачен и депортирован на Украину. По информации СМИ, 24-летний житель Днепропетровска Антон Локоть приехал в Крым по заданию СБУ, чтобы проводить разведку в районах дислокации береговых частей Черноморского флота с целью сбора данных о количестве техники и численности личного состава. В его задачу также входили поиск и вербовка недовольных присоединением полуострова к России.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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