Суд признал законным приговор осужденным за подготовку диверсий в Крыму

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил жалобы на приговор Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, получившим по 14 лет колонии по делу о подготовке диверсий в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Севастопольский городской суд в апреле приговорил местных жителей Дудку и Бессарабова к 14 годам колонии строгого режима и штрафам в размере 350 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

"Суд постановил: приговор Севастопольского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.

Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с наличием в деле секретных материалов, слушателей допустили лишь до оглашения решения.

ФСБ заявила в августе 2017 года о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. ФСБ РФ задержала в Севастополе Дудку, Бессарабова и Дмитрия Штыбликова по подозрению в подготовке диверсий. Все трое, по данным ФСБ, готовили взрывы на инфраструктурных объектах в Крыму.