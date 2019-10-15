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РИА Новости

Суд признал законным приговор осужденным за подготовку диверсий в Крыму

14:43 15.10.2019
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© РИА Новости / Андрей КиреевАлексей Бессарабов и Владимир Дудка в Городском суде Севастополя
Алексей Бессарабов и Владимир Дудка в Городском суде Севастополя
© РИА Новости / Андрей Киреев
Алексей Бессарабов и Владимир Дудка в Городском суде Севастополя. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил жалобы на приговор Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, получившим по 14 лет колонии по делу о подготовке диверсий в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Севастопольский городской суд в апреле приговорил местных жителей Дудку и Бессарабова к 14 годам колонии строгого режима и штрафам в размере 350 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.
"Суд постановил: приговор Севастопольского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.
Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с наличием в деле секретных материалов, слушателей допустили лишь до оглашения решения.
Руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов
27 мая, 17:50РИА Новости
В Погранслужбе ФСБ заявили о сохранении угрозы диверсий в Крыму
ФСБ заявила в августе 2017 года о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. ФСБ РФ задержала в Севастополе Дудку, Бессарабова и Дмитрия Штыбликова по подозрению в подготовке диверсий. Все трое, по данным ФСБ, готовили взрывы на инфраструктурных объектах в Крыму.
Штыбликов был осужден городским судом Севастополя в ноябре 2017 года. Суд признал его виновным в приготовлении к диверсии и назначил наказание в виде пяти лет колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей.
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