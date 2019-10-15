Украинца Давыденко включили в список обмена граждан, заявил адвокат

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Осужденный на 7 лет колонии за шпионаж украинец Константин Давыденко включен в новый список по обмену граждан между Россией и Украиной, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Динзе.
"Давыденко включен в этот список", - заявил Динзе, отметив, что не знает, кто в нем еще фигурирует.
Во вторник Верховный суд РФ смягчил приговор Давыденко, приговоренному в июне к 10,5 годам, до 7 лет колонии строгого режима. По данным ФСБ, в ходе слушания дела по существу он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Давыденко был задержан в Симферополе в феврале 2018 года. По информации ФСБ, он, будучи завербованным Службой безопасности Украины, "целенаправленно осуществлял сбор в целях передачи в украинскую спецслужбу сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации".
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в РФ прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.