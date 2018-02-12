В ФСБ сообщили о задержании украинца в Симферополе за шпионаж

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Симферополе ФСБ задержала гражданина Украины за шпионаж, сообщили в пресс-службе ведомства.

Операция прошла 11 февраля. Отмечается, что Константин Давыденко "целенаправленно собирал" по заданию украинских спецслужб сведения, составляющие государственную тайну.

Так, он передавал Киеву информацию о частях Росгвардии и сотрудниках ФСБ, утечка которой за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства.

Возбуждено дело по статье "Шпионаж".

В украинском МИД заявили, что проверяют информацию о задержании в Крыму подозреваемого в шпионаже.

Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах Украины. Так, в сентябре в Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали Киеву информацию о Черноморском флоте. Весной в Самаре был пойман агент украинской военной разведки, который собирал сведения о военных и транспортных объектах в Ростовской и Самарской областях. В декабре из России депортировали предполагаемого шпиона СБУ, задержанного в Тольятти.

Как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, все задержанные в республике диверсанты дают признательные показания и "тут же начинают сотрудничать со следствием".