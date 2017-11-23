Задержанный на ЧФ мог шпионить в пользу Украины, считает депутат

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Задержанный на Черноморском флоте подозреваемый в шпионаже, предварительно, выполнял задания украинских спецслужб, которые в свою очередь передавали информацию США, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Как сообщал источник РИА Новости в силовых структурах Севастополя, задержанный – гражданский служащий флота, бывший офицер. Идет расследование.

"Задержанный работал, скорее всего, на украинские спецслужбы, а те в свою очередь предоставляли полученную информацию своему "старшему брату" из Вашингтона. Украинская агентурная сеть, скорее всего, направлена на военно-промышленный шпионаж, касающийся модернизации и перевооружения флота, базирующегося в Севастополе", — сказал депутат РИА Новости в четверг.

По его оценке, события двух последних лет показывают, что "наша контрразведка работает эффективно, а задержанные шпионы зачастую не профессиональные разведчики, а завербованные граждане".

"И то, как украинские спецслужбы бросили их на произвол судьбы по заданию "старшего брата" из Вашингтона — прямое доказательство вмешательства американских спецслужб в наши внутренние дела. Хотя, без сомнения, они удачно прикрываются ширмой СБУ (Служба безопасности Украины)", — полагает Белик.