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РИА Новости

Выгодно ли ехать в Египет на новогодние праздники

08:00 28.11.2019 (обновлено: 16:58 28.11.2019)
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© Fotolia / Andriy BezuglovПрогулка верхом на верблюде
Прогулка верхом на верблюде
© Fotolia / Andriy Bezuglov
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Чартеров из России на египетские курорты в ближайшее время не будет, об этом официально сообщил российский Минтранс. Цены на отдых вырастут. И все же: как и зачем ехать в страну фараонов, почему Каир становится ближе к курортам и превращается в культурное направление, есть ли бюджетные туры для россиян — в материале РИА Новости.

Долгая дорога на работу

"Я сейчас нахожусь в аэропорту Актобе — это Казахстан. Ездила домой в Екатеринбург к родителям, возвращаюсь в Египет, — рассказывает гид в Хургаде и Каире Надежда Курганская. — Это самый удобный вариант для меня попасть в страну".
Между уральской столицей и казахским аэропортом — около 1000 километров и одна граница. После такой дороги — еще приключения: вылет несколько раз переносился. Но Москва с прямыми рейсами в Каир — не вариант: это на 800 километров дальше.
Из отдаленных от центра регионов России пока — только так. Министр транспорта Евгений Дитрих сказал, что чартеры в Египет в этом году, скорее всего, не возобновятся. Сначала египтяне должны устранить ряд замечаний по безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха. Потом российская сторона все проверит.
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Безопасный аэропорт за стеной

Инспекция может оказаться и последней. После того как президент Владимир Путин и его египетский коллега Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о восстановлении авиасообщения в полном объеме, российские эксперты несколько раз проверяли египетские хабы на курортах. Летом оставили замечания. Уже осенью британцы, например, признали аэропорты безопасными.
Местные говорят, что в аэропорту Шарм-эш-Шейха все очень строго: "Он окружен стеной, есть специальный зал для россиян".
"Ужесточили контроль на досмотре, иногда просто до маразма", — добавляет гид в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе Елена Мухаммед. СМИ сообщают, что пассажирам приходится раньше приезжать на регистрацию. Пассажиров проверяют несколько раз: перед входом в терминал, в чистую зону и даже в самолет (товары из Duty free — тоже). В том числе и ручную кладь — со сканерами, с анализаторами воздуха для обнаружения взрывчатки и ядовитых веществ.
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Короткая стыковка

Примерный турпоток из России в Египет по итогам этого года — 200 тысяч человек. Не миллионы, как раньше, но уже неплохо.
Из них, как говорят эксперты, на "каирской регулярке" — 11-12 тысяч человек. Надежда Курганская уточняет, что обычно российские туристы (из центральной части страны) добираются через Стамбул с удобными короткими стыковками. Даже нет смысла отправляться, например, в Минск и оттуда — на чартерах до курортов, хотя и таких предложений на рынке немало.
Появилась и новая магистраль, благодаря которой путь из Каира до Шарм-эш-Шейха теперь — всего четыре часа. "Недавно ездил по ней, — отмечает администратор русскоязычной группы в соцсети, посвященной Египту, Моххамед Бадави. — Очень хорошая дорога, гораздо лучше старой, ехать комфортно".
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Дешево не будет

Цены путевок уже не пугают и даже приближаются к турецким. Новогодние туры на шесть-семь дней с прилетом в Каир можно купить за 74 тысячи рублей на двоих (три-четыре звезды, система "все включено", в том числе и групповой трансфер до курортов).
Даже если чартеры возобновят, Египет уже не будет столь бюджетным, как прежде, когда отель "все включено" и перелет могли обойтись в 100 долларов, а расходы на месте исчислялись чуть ли не центами.
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Представители местных турфирм сообщают о "непонятном постоянном повышении налогов и платежей", а также о том, что отели забиты.
В середине ноября в Египте увеличился налог на вылет из страны. Все отправляющиеся за рубеж на регулярных и чартерных рейсах платят по 25 долларов. Столько же — визовый сбор (за исключением Шарм-эш-Шейха, где бесплатно ставится "синайский штамп"). Для семьи, например, из четырех человек получается плюс 200 долларов к стоимости тура.
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И это еще не все. "Правительство Египта сделало вход в некоторые места платными. Например, посещение заповедника Абу-Галум стоит теперь десять долларов, — рассказывает Курганская. — Это касается и горы Моисея — Синая, где находится монастырь Святой Елены. С 1 ноября увеличились цены на вход практически во все платные достопримечательности Египта".
Отели также могут подорожать, так как в стране выросла стоимость топлива, воды, энергоресурсов и продуктов питания.

Море, солнце, берберы и Тутанхамон

При этом Египет по-прежнему остается одним из самых бюджетных направлений для пляжного отдыха зимой. По данным экспертов, отели в Шарм-эш-Шейхе — самые дешевые среди стран Ближнего Востока и в Северной Африке. "Море, солнце, привычка", — по словам Елены Мухаммед, именно это привлекает туристов, несмотря на сложности логистики и подорожание.
Привычки, кстати, меняются. "Очень многие туристы сейчас приезжают, чтобы познакомиться с историей Египта, начинают маршрут от Каира и заканчивают в Абу-Симбел", — уточняет гид. Это уже не море, а два уникальных древнеегипетских храма, высеченные в скале на западном берегу Нила.
© flickr.com/Francisco AnzolaХрам Абу-Симбел
Храм Абу-Симбел
© flickr.com/Francisco Anzola
Храм Абу-Симбел
В стране фараонов есть что посмотреть: Луксор, Асуан, оазис Сива, где живут берберы. В Каире завораживают коптские церкви и Александрия.
В следующем году откроется еще и Великий Египетский музей рядом с пирамидами Гизы с полной коллекцией древностей Тутанхамона, десятками тысяч экспонатов из многовековой истории Египта. Ожидается, что его смогут посещать до 15 тысяч человек в день, а встречать их будет 3200-летняя статуя Рамсеса II. Свой музей появится и у Суэцкого канала. Так что в эту страну интересно будет поехать не только ради коралловых рифов, но и за культурными впечатлениями.
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