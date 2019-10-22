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РИА Новости
Туризм

Британия сняла запрет на полеты в Шарм-эш-Шейх после перерыва из-за теракта

14:17 22.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости. Великобритания снимает ограничение на коммерческие рейсы в Шарм-эш-Шейх после четырехлетнего запрета, который был введен после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа" в результате теракта, сообщило министерство транспорта королевства.
"Усовершенствование процедур досмотра и контроля в аэропорту и тесное сотрудничество между Великобританией и Египтом в области авиационной безопасности означают, что коммерческим авиакомпаниям теперь разрешено осуществлять перелеты в Шарм-эш-Шейх", — подчеркнули британские власти.
Авиасообщение Великобритании с Шарм-эш-Шейхом было приостановлено в 2015 году в связи с угрозой безопасности, возникшей после того, как 31 октября самолет авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение в небе над Синаем.
На борту российского самолета находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.
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