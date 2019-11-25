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РИА Новости

Источник: Египет изучает российские предложения по авиабезопасности

12:20 25.11.2019 (обновлено: 12:33 25.11.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
КАИР, 25 ноя - РИА Новости. В Египте изучают предложения российской стороны по усилению безопасности аэропортов Шар-эш-Шейха и Хургады и подготовят на них ответ, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
В минувшую субботу министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил журналистам, что чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждет от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.
"Мы уже раньше говорили, что есть некоторые предложения с российской стороны, касающиеся мер безопасности аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады. Эти предложения изучаются, и на них готовится ответ", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что после подготовки ответа на российские предложения будут определены сроки визита экспертов из РФ.
Источник подчеркнул, что работа по восстановлению авиасообщения продолжается. "Работа по восстановлению авиасообщения идет. Об этом говорилось и в заявлении посольства России в Египте, и в заявлении министерства гражданской авиации", - указал он.
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Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются. Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.
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