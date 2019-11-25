Источник: Египет изучает российские предложения по авиабезопасности

КАИР, 25 ноя - РИА Новости. В Египте изучают предложения российской стороны по усилению безопасности аэропортов Шар-эш-Шейха и Хургады и подготовят на них ответ, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

В минувшую субботу министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил журналистам, что чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждет от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.

"Мы уже раньше говорили, что есть некоторые предложения с российской стороны, касающиеся мер безопасности аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады. Эти предложения изучаются, и на них готовится ответ", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что после подготовки ответа на российские предложения будут определены сроки визита экспертов из РФ.

Источник подчеркнул, что работа по восстановлению авиасообщения продолжается. "Работа по восстановлению авиасообщения идет. Об этом говорилось и в заявлении посольства России в Египте, и в заявлении министерства гражданской авиации", - указал он.