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РИА Новости
Туризм

Турбизнес Египета просит туроператоров увеличить стоимость путевок

15:45, 6 августа 2019
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© AP Photo / Nariman El-MoftyЖенщина в Каире
Женщина в Каире
© AP Photo / Nariman El-Mofty
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Турбизнес Египта просит иностранных партнеров повысить цены на туры в зимний сезон на 10%, сообщает АТОР.
По заявлению Ассоциации инвесторов туризма Южного Синая, местные отели и принимающие туркомпании призвали зарубежных туроператоров согласиться на пересмотр контрактов по Египту на предстоящий зимний сезон, который начинается в октябре.
Основная причина – резкое увеличение цен на топливо, воду, энергоресурсы и продукты питания в стране, что привело к росту расходов отелей.
По информации Ассоциации, ее участники пытаются убедить зарубежных партнеров повысить цены на путевки как минимум на 5% до начала зимнего сезона и не менее чем на 10% – уже в зимний период, чтобы частично компенсировать те потери, которые несут отели.
Как рассказал местным СМИ один из представителей Ассоциации, Атеф Абдул Латиф, переговоры с иностранными партнерами идут сложно, поскольку спрос на поездки в Египет в зимний сезон из многих стран Европы невелик. По его словам, продолжение продажи туристических программ по прежним ценам сулит отелям и принимающим компаниям крупные финансовые потери.
Как признал Латиф, в настоящее время египетский сектор туризма сталкивается с серьезным кризисом из-за жесткой конкуренции со стороны многих стран, в первую очередь, Греции и Турции, которые, по его мнению, предлагают дешевый турпродукт и большую транспортную доступность для туристов. "Именно эти обстоятельства заставляют иностранных партнеров настаивать на сохранении цены на туры в Египет", – подчеркивает он.
По информации туроператоров, если осенью в России будет принято решение о возобновлении чартеров на курорты Красного моря, туры в Египет могут стать менее привлекательными по цене, чем это было ранее.
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