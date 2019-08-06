Турбизнес Египета просит туроператоров увеличить стоимость путевок

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Турбизнес Египта просит иностранных партнеров повысить цены на туры в зимний сезон на 10%, Турбизнес Египта просит иностранных партнеров повысить цены на туры в зимний сезон на 10%, сообщает АТОР.

По заявлению Ассоциации инвесторов туризма Южного Синая, местные отели и принимающие туркомпании призвали зарубежных туроператоров согласиться на пересмотр контрактов по Египту на предстоящий зимний сезон, который начинается в октябре.

Основная причина – резкое увеличение цен на топливо, воду, энергоресурсы и продукты питания в стране, что привело к росту расходов отелей.

По информации Ассоциации, ее участники пытаются убедить зарубежных партнеров повысить цены на путевки как минимум на 5% до начала зимнего сезона и не менее чем на 10% – уже в зимний период, чтобы частично компенсировать те потери, которые несут отели.

Как рассказал местным СМИ один из представителей Ассоциации, Атеф Абдул Латиф, переговоры с иностранными партнерами идут сложно, поскольку спрос на поездки в Египет в зимний сезон из многих стран Европы невелик. По его словам, продолжение продажи туристических программ по прежним ценам сулит отелям и принимающим компаниям крупные финансовые потери.

Как признал Латиф, в настоящее время египетский сектор туризма сталкивается с серьезным кризисом из-за жесткой конкуренции со стороны многих стран, в первую очередь, Греции и Турции, которые, по его мнению, предлагают дешевый турпродукт и большую транспортную доступность для туристов. "Именно эти обстоятельства заставляют иностранных партнеров настаивать на сохранении цены на туры в Египет", – подчеркивает он.