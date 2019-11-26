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РИА Новости

АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов

15:56 26.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские туристы во время экскурсии в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
Российские туристы во время экскурсии в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. По итогам 2019 года Египет примет около 13 миллионов иностранных туристов. В 2018 году, по неофициальным данным, страну посетило около 11,5 миллиона зарубежных гостей, сообщает АТОР.
По словам министра туризма Египта Рании Машат, государство приближается к показателям пикового 2010 года, когда в страну побывали 14 миллионов гостей. В то время еще активно ехали россияне, а британцы посещали Шарм-эль-Шейх.
Увеличение туристического потока министр связала с "высоким уровнем безопасности" и проведением структурных реформ, в том числе, с новой классификацией отелей, которую ждали 14 лет.
Она отметила, что потенциал – в продвижении приключенческого и природного туризма. Кроме того, страна надеется увеличить число гостей, приезжающих с экскурсионными целями, в связи с открытием в 2020 году Великого Египетского музея.
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Российский вклад в иностранный турпоток Египта в текущем году довольно скромен. Если опираться на данные Пограничной Службы ФСБ РФ, которая учитывает прямые рейсы (в данном случае — только в Каир), за первые девять месяцев 2019 года в эту страну вылетело только 9 181 человек. По прогнозам, за год благодаря прямым регулярным рейсам Египет посетят 11000 –12 000 россиян.
По данным египетской стороны, в 2018 году там побывало 145 тысяч российских путешественников (+54 процента к уровню 2017 года). Как считают российские эксперты, с учетом стыковочных рейсов через Стамбул и другие иностранные аэропорты российский самостоятельный поток в Египет приблизится к 200 тысячам человек.
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