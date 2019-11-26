АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов

Российские туристы во время экскурсии в египетском городе Шарм-эш-Шейхе

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. По итогам 2019 года Египет примет около 13 миллионов иностранных туристов. В 2018 году, по неофициальным данным, страну посетило около 11,5 миллиона зарубежных гостей, По итогам 2019 года Египет примет около 13 миллионов иностранных туристов. В 2018 году, по неофициальным данным, страну посетило около 11,5 миллиона зарубежных гостей, сообщает АТОР.

По словам министра туризма Египта Рании Машат, государство приближается к показателям пикового 2010 года, когда в страну побывали 14 миллионов гостей. В то время еще активно ехали россияне, а британцы посещали Шарм-эль-Шейх.

Увеличение туристического потока министр связала с "высоким уровнем безопасности" и проведением структурных реформ, в том числе, с новой классификацией отелей, которую ждали 14 лет.

Она отметила, что потенциал – в продвижении приключенческого и природного туризма. Кроме того, страна надеется увеличить число гостей, приезжающих с экскурсионными целями, в связи с открытием в 2020 году Великого Египетского музея.

Российский вклад в иностранный турпоток Египта в текущем году довольно скромен. Если опираться на данные Пограничной Службы ФСБ РФ, которая учитывает прямые рейсы (в данном случае — только в Каир), за первые девять месяцев 2019 года в эту страну вылетело только 9 181 человек. По прогнозам, за год благодаря прямым регулярным рейсам Египет посетят 11000 –12 000 россиян.