Крупные ограбления музеев в мире

Сокровищница "Зеленый свод" в Дрездене (Германия)
25 ноября 2019 года в саксонской сокровищнице "Зеленый свод" Государственного художественного собрания Дрездена произошло ограбление. Утром, когда в музее не было посетителей, преступники взломали витрину с тремя драгоценными гарнитурами, украв 94 предмета. Злоумышленники находятся в бегах. По данным полиции, камеры видеонаблюдения зафиксировали двоих преступников. По мнению правоохранителей, это не исключает, что другие злоумышленники не ждали на улице. По сообщению таблоида Bild, речь идет о похищении античных украшений на сумму почти в миллиард евро.
Музей "Кюнстхал" в Роттердаме (Нидерланды)
В ночь на 16 октября 2012 года преступники вынесли из музея "Кюнстхал" в Роттердаме (Нидерланды) семь картин известных художников конца XIX – первой половины XX веков. Это полотна "Голова Арлекина" Пабло Пикассо, "Читающая девочка" Анри Матисса, "Мост Ватерлоо" и "Мост Чаринг-Кросс" Клода Моне, "Женщина перед открытым окном" Поля Гогена, "Автопортрет" Мейера де Хана и "Женщина с закрытыми глазами" Люсьена Фрейда. Музей "Кюнстхал", где произошла кража, не имеет постоянной коллекции, а выставляет частные собрания произведений искусства. Украденные картины принадлежали частной организации Triton Foundation. Ограбление было совершено около трех часов утра по местному времени. Затем сработала сигнализация, однако прибывшие на место сотрудники охранной службы, которые также вызвали полицию, не застали преступников. По подозрению в причастности к краже полотен в Бухаресте были арестованы несколько граждан Румынии. Мать одного из обвиняемых, Ольга Догару, позже рассказала следователям, что закопала картины на одном из кладбищ возле дома, а затем выкопала их и сожгла в печи. Все причастные к этому делу были приговорены к различным срокам лишения свободы. Также суд удовлетворил иск страховщиков украденных картин и приговорил к штрафу размером в 18,1 миллиона евро четырех главных фигурантов дела о краже – Раду Догару, его мать Олгу, Еуджена Дарие и Адриана Прокопа.
Музей современного искусства в Париже (Франция)
В ночь на 20 мая 2010 года в Парижском музее современного искусства произошла кража пяти картин знаменитых художников. Грабитель взломал замок железной ограды и вырезал стекло в одном из окон галереи. Утром сотрудники музея обнаружили пропажу "Голубя с зеленым горошком" Пабло Пикассо, "Пасторали" Анри Матисса, "Оливы близ Эстака" Жоржа Брака, "Женщины с веером" Амедео Модильяни и "Натюрморта с подсвечниками" Фернана Леже. Стоимость картин – более 100 миллионов евро. В непосредственном совершении кражи обвинялся 49-летний серб Вьеран Томич, признавшийся в содеянном. Рецидивист по прозвищу Человек-паук, на счету которого 14 судимостей, был арестован в мае 2011 года. Также были арестованы его сообщники – торговец антиквариатом Жан-Мишель Корвез и часовщик Йонатан Бирн, обвиняемые в скупке краденого. В ходе следствия Томич рассказал, что планировал похитить только полотно Фернана Леже, однако удачно сложившиеся обстоятельства побудили его не ограничиться одним натюрмортом. При этом он не раскрыл заказчиков преступления. Бирн утверждал, что уничтожил и выбросил оказавшиеся у него картины, хотя заплатил за полотно Модильяни 80 тысяч евро. В феврале 2017 года Томич был приговорен к восьми годам тюремного заключения, его сообщники получили по семь и шесть лет. Кроме того, злоумышленников приговорили к выплате штрафа в пользу города Парижа – собственника похищенных картин. Похищенные шедевры остаются ненайденными.
Музей Эмиля Бюрля, Цюрих (Швейцария)
10 февраля 2008 года трое грабителей похитили из музея Эмиля Бюрля в швейцарском Цюрихе четыре картины – "Мальчик в красном жилете" Поля Сезанна, "Поле Маков" Клода Моне, "Людовик Лепик и его дочь" Эдгара Дега и "Цветущие ветки каштана" Винсента Ван Гога общей стоимостью 180 миллионов швейцарских франков (более 112 миллионов евро или 164 миллиона долларов). Преступники вошли в один из самых известных музеев Швейцарии за полчаса до его закрытия. Один из грабителей, угрожая пистолетом, заставил сотрудников музея лечь на пол, после чего двое других вошли в экспозиционный зал и забрали четыре полотна из коллекции Эмиля Георга Бюрля. Выйдя на улицу, преступники погрузили картины в белый автомобиль, припаркованный напротив музея, на котором и скрылись. 19 февраля того же года швейцарская полиция нашла две похищенные картины – Ван Гога и Клода Моне в машине, припаркованной около Университетского психиатрического госпиталя. В 2009 году обнаружили картину Дега. 12 апреля 2012 года в Белграде (Сербия) полиция нашла полотно Сезанна.
Замок Драмланриг (Шотландия)
27 августа 2003 года из замка Драмланриг в шотландском Дамфрис-энд-Гэллоуэй была похищена картина Леонардо да Винчи "Мадонна с веретеном". По данным следствия, двое мужчин купили билеты для посетителей галереи замка, скрутили смотрительницу музея и вытащили картину на улицу, где их ждал автомобиль, обнаруженный впоследствии брошенным в нескольких километрах от замка. По словам владельца картины, ее стоимость составляет как минимум 25 миллионов фунтов стерлингов. Картина была обнаружена в октябре 2007 года в ходе полицейского рейда в Глазго, а через некоторое время она была снова выставлена на обозрение публики.
Музей Винсента Ван Гога в Амстердаме (Нидерланды)
7 декабря 2002 года из Музея Винсента Ван Гога в Амстердаме были украдены две картины художника. Воры ночью пробрались в здание через отопительную трубу на крыше, используя стремянку, и скрылись с похищенным еще до открытия музея. Были похищены знаменитые полотна "Вид на море у Схевенингена" (1882) и "Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене" (1884/85), их стоимость оценивается приблизительно в 100 миллионов долларов, в качестве долговременной инвестиции. Хосты из амстердамского музея входили в специальный список ФБР США десяти самых разыскиваемых произведений искусства в мире.
В 2003 году полиция Нидерландов арестовала двух соотечественников, которые были признаны виновными в краже шедевров и приговорены к 4,5 годам тюрьмы. Осужденные своей вины не признали, а похищенные картины исчезли.
В сентябре 2016 года представители правоохранительных органов Италии сообщили, что оба хоста были конфискованы в ходе спецоперации по борьбе с масштабной контрабандой наркотиков, которой занимался один из кланов могущественной неаполитанской преступной организации каморра. В ходе следствия один из подозреваемых рассказал о двух ценных картинах, которые были приобретены местными мафиози на доходы от преступного бизнеса. В результате правоохранители провели обыск в одном из зданий в городке Кастелламмаре-ди-Стабия под Неаполем, где и были обнаружены похищенные работы ван Гога. Их подлинность была подтверждена экспертами. 21 марта 2017 года картины были возвращены в музей.
Национальный музей Швеции
22 декабря 2000 года был ограблен Национальный музей Швеции в Стокгольме. Преступники в масках, угрожая оружием охранникам музея, похитили автопортрет Рембрандта и два полотна французского импрессиониста Ренуара – "Разговор с садовником" и "Юная парижанка". С места преступления похитители скрылись на легкой моторной лодке, которая ждала их у музея, расположенного на набережной. Стоимость картин оценивалась в 36 миллионов долларов.
В январе 2001 года в результате широкомасштабной операции стокгольмской полиции преступники, подозреваемые в краже картин из Национального музея, были задержаны. Всего на скамье подсудимых оказалось 13 человек,
в июле 2001 года восемь из них были приговорены к реальным срокам заключения. Музею потребовалось пять лет, чтобы вернуть похищенные картины.
Музей Изабеллы Стюарт Гарднер (Бостон, США)
В ночь на 18 марта 1990 года Музей Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне в результате ограбления лишился 13 экспонатов общей стоимостью около 500 миллионов долларов. Ограбление заняло у преступников 81 минуту. Они проникли в музей под видом полицейских и нейтрализовали охранников, приковав их к водопроводной трубе. Грабители срезали с рам две картины Рембрандта, в том числе "Шторм на море Галилейском" – единственный морской пейзаж великого художника. Преступники унесли "Концерт" Яна Вермеера, стоящий 200 миллионов долларов, несколько полотен французских импрессионистов Эдгара Дега и Эдуарда Мане, а также картину голландского живописца XVII века Говерта Флинка. Кроме того, они забрали китайский сосуд второго тысячелетия до нашей эры и бронзового орла с наполеоновского штандарта. Музей пообещал за возвращение украденных картин миллион долларов. В 1997 году награду повысили в пять раз. В мае 2017 года музей заявил, что готов отдать 10 миллионов долларов. За наполеоновского орла назначено отдельное вознаграждение – 100 тысяч долларов. В 2013 году ФБР объявило, что вышло на след преступников. Однако их имена так и не обнародовали, а украденные полотна, как выяснилось, не обнаружили. В бюро уточнили, что ряд экспонатов наверняка уже несколько раз сменили владельцев, которые даже не догадывались об их ценности. На месте большинства похищенных картин в музее до сих пор висят пустые рамы.
Национальный музей антропологии (Мексика)
27 декабря 1985 года в Национальный музей антропологии в Мексике сумели проникнуть грабители, которые похитили 124 экспоната – артефакты и золотые украшения майя, инков и ацтеков. Экспонаты были сделаны из золота, нефрита, обсидиана и бирюзы, они располагались в семи витринах в трех галереях музея на первом этаже здания и в подвале. Кража была обнаружена в 8 часов утра, во время смены караула. Ни один из восьми охранников не заметил грабителей. В музее не было электронной системы сигнализации, а сами артефакты не были заперты. Позже стало известно, что преступление совершили два выпускника колледжа, которые более 50-ти раз посещали музей, а в день ограбления перепрыгнули через забор, проникли в здание через систему вентиляции, а затем уехали на припаркованной возле музея машине. Полицией были найдены 119 артефактов, которые были возвращены в музей.
Лувр (Франция)
21 августа 1911 года итальянский художник и декоратор Винченцо Перуджиа выскользнул из шкафа в Лувре, где он прятался всю ночь, подошел к картине Леонардо да Винчи "Мона Лиза", вынул ее из рамы и незаметно покинул здание. Кражу заметили только через 24 часа. Для распространения на улицах Парижа французская полиция распечатала 6,5 тысяч фотографий картины, после чего "Мона Лиза" обрела свою известность. В 1913 году вор обратился к флорентийскому дилеру по имени Альфред Джери (Alfred Geri), который, как он надеялся, должен был помочь ему продать картину за наличные. Картина была извлечена из чемодана с двойным дном, трещины были идентифицированы по красочному слою, и Джери сразу вызвал полицию, после чего вор был арестован.
Винченцо Перуджиа был приговорен к 380-дневному тюремному заключению, но провел в тюрьме семь месяцев и четыре дня.
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