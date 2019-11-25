Полиция сообщила подробности ограбления сокровищницы "Зеленый свод"

БЕРЛИН, 25 ноя – РИА Новости. По меньшей мере два человека участвовали в ограблении сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене, заявил на пресс-конференции глава уголовной полиции города Фолькер Ланге.
"На записях камер видны двое преступников, что не исключает, что другие злоумышленники не ждали на улице", - заявил он, добавив, что с места преступления зафиксирован отъезд неизвестного автомобиля.
В полиции Дрездена ранее заявили РИА Новости, что в саксонской сокровищнице "Зеленый свод" произошло ограбление, но что именно украли, не уточнили. Преступники находятся в бегах. Ограбление произошло в понедельник утром, когда в здании музея не было посетителей.
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