Полиция сообщила подробности ограбления сокровищницы "Зеленый свод"

"На записях камер видны двое преступников, что не исключает, что другие злоумышленники не ждали на улице", - заявил он, добавив, что с места преступления зафиксирован отъезд неизвестного автомобиля.

В полиции Дрездена ранее заявили РИА Новости, что в саксонской сокровищнице "Зеленый свод" произошло ограбление, но что именно украли, не уточнили. Преступники находятся в бегах. Ограбление произошло в понедельник утром, когда в здании музея не было посетителей.