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РИА Новости

Полиция сообщила подробности ограбления сокровищницы "Зеленый свод"

15:34 25.11.2019 (обновлено: 15:35 25.11.2019)
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© REUTERS / Matthias RietschelЖенщина-полицейский у дворца "Зеленый свод" в Дрездене
Женщина-полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
© REUTERS / Matthias Rietschel
БЕРЛИН, 25 ноя – РИА Новости. По меньшей мере два человека участвовали в ограблении сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене, заявил на пресс-конференции глава уголовной полиции города Фолькер Ланге.
"На записях камер видны двое преступников, что не исключает, что другие злоумышленники не ждали на улице", - заявил он, добавив, что с места преступления зафиксирован отъезд неизвестного автомобиля.
Полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
Вчера, 14:54
В Дрездене рассказали о ценности похищенных из сокровищницы предметов
В полиции Дрездена ранее заявили РИА Новости, что в саксонской сокровищнице "Зеленый свод" произошло ограбление, но что именно украли, не уточнили. Преступники находятся в бегах. Ограбление произошло в понедельник утром, когда в здании музея не было посетителей.
Ранее таблоид Bild сообщил о "крупнейшей краже художественных ценностей в послевоенной истории". По информации издания, речь идет о похищении "античных украшений на сумму почти в миллиард евро".
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