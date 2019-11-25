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РИА Новости

В Дрездене не назвали цену украденного в сокровищнице "Зеленый свод"

16:19 25.11.2019
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© REUTERS / Matthias RietschelПолицейский у дворца "Зеленый свод" в Дрездене
Полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
© REUTERS / Matthias Rietschel
БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Гендиректор Государственного художественного собрания Дрездена Марион Аккерман не стала называть стоимость украденных из сокровищницы "Зеленый свод" ценностей.
В полиции Дрездена ранее заявили РИА Новости, что в саксонской сокровищнице "Зеленый свод" в городе произошло ограбление. Преступники находятся в бегах. Ограбление произошло в понедельник утром, когда в музее не было посетителей. Преступники взломали витрину с тремя драгоценными гарнитурами, украв 94 предмета.
Женщина-полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
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"Ценность предметов искусства всегда сложный вопрос, она меняется с течением времени", - сказала Аккерман на пресс-конференции в Дрездене.
Она добавила, что нужно различать материальную ценность и ценность историко-культурную.
"Мы не можем раскрыть ценность, потому что это просто не для продажи. Нет финансовой оценки ценности, с которой мы работаем", - заявила Аккерман, отметив, что музей не работает над этим вопросом.
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