В Дрездене не назвали цену украденного в сокровищнице "Зеленый свод"

БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Гендиректор Государственного художественного собрания Гендиректор Государственного художественного собрания Дрездена Марион Аккерман не стала называть стоимость украденных из сокровищницы "Зеленый свод" ценностей.

В полиции Дрездена ранее заявили РИА Новости, что в саксонской сокровищнице "Зеленый свод" в городе произошло ограбление. Преступники находятся в бегах. Ограбление произошло в понедельник утром, когда в музее не было посетителей. Преступники взломали витрину с тремя драгоценными гарнитурами, украв 94 предмета.

"Ценность предметов искусства всегда сложный вопрос, она меняется с течением времени", - сказала Аккерман на пресс-конференции в Дрездене.

Она добавила, что нужно различать материальную ценность и ценность историко-культурную.