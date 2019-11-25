Простят ли россияне певицу, обзывавшую их

Давнее наблюдение про близость и даже родственность политики и шоу-бизнеса в эти дни получает очередное подтверждение.
СМИ и соцсети раскалены от споров вокруг планов Софии Ротару снова выступать в России. Комментарии сыплются со всех сторон.
"В России может выступать любой украинский артист, не запрещено никому, а уж тем более выдающейся певице", — заявил продюсер Иосиф Пригожин. "У нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в Россию, а у себя дома либо клянут ее почем зря, <…> либо выдумывают сказки", — высказался сенатор Алексей Пушков. "Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты — это навсегда", — сказал шоумен Владимир Винокур. Беда только в том, куда заработанные ими деньги пойдут, отметил публицист Анатолий Вассерман.
Вчера свой вклад в дискуссию внесла и Наталья Поклонская. Она 72-летнюю певицу поддержала и добавила, что "концерты украинских артистов в России являются хорошим шагом для нормализации отношений".
3 декабря 2018, 18:20КультураДиректор Ротару прокомментировал отказ певицы от всех выступлений в России
...Что стоит отметить. На самом деле случай Ротару — не самый показательный. От каких-либо русофобских заявлений украинская исполнительница все последние годы воздерживалась. Подтвержденной информации о том, что она финансировала карательную операцию в Донбассе, не имеется. Правда, в прошлом году она отменила концерты в России, но это едва ли был добровольный шаг (украинские исполнители по понятным причинам — заложники собственного ультравоинственного меньшинства, доказавшего уже свое умение срывать концерты и разворачивать травлю "пророссийских" музыкантов).
В сухом остатке имеются: слова звезды об украинской принадлежности Крыма, о ее гордости быть украинкой и тому подобное, а также суперпатриотичная семейная фотография на День независимости Украины в августе 2014 года, когда был пик артобстрелов городов и зверств ВСУ в Донбассе.
Несколько менее громко развивается аналогичный, но куда более яркий скандал вокруг поп-звезды 90-х Натальи Ветлицкой, вернувшейся в страну с концертами из Испании, где она живет уже пятнадцать лет. В данный момент популярные СМИ заполнены довольно агрессивным пиаром певицы с целью напомнить аудитории, кто она такая.
Там все куда проще и неприятнее. Забытая было в России артистка несколько лет назад напомнила о себе пользователям соцсетей в несколько неожиданном ракурсе — откровенно бранными постами в адрес родины и ее народа.
И ладно бы дело ограничилось привычной мантрой понауехавших, что "с каждым годом, каждым месяцем, каждым днем новости о состоянии дел в России все хуже и страшнее". Однако артистка вовсе не выбирала слов для демонстрации своей жизненной и политической позиции. Ей принадлежат такие высказывания в адрес страны и ее людей, как "безмозглая вата", "быдло", "несметные легионы люмпенов". Наконец, фигурировали просто нецензурные выражения, которые невозможно привести, не нарушая закон.
24 ноября, 09:39Наталья Ветлицкая рассказала, как бывший муж пытался ее убить
Кстати, аккаунт в фейсбуке уже тщательно зачищен от соответствующих перлов, но СМИ (а украинские — даже с удовольствием) аккуратно фиксировали и сохранили их для истории.
И вот теперь певица возвращается в Россию — вероятно, с объяснимой целью заработать.
Более того, есть основания полагать, что ей это удастся.
У нас свободная страна. Люди имеют полное право тратить собственные деньги как пожелают, включая отплясывание на новогоднем корпоративе под хит 90-х "Останься со мною" в живом исполнении. Без сомнения, найдется достаточно желающих выплатить запрашиваемый гонорар без озабоченности гражданской позицией исполнителя (кого вообще интересует мнение сбитых летчиков, приглашаемых попеть для удовольствия фирмы).
Певица София Ротару
Требовать последовательности и моральной стойкости в соблюдении собственных принципов от звезд шоу-бизнеса — несерьезно и непродуктивно. Какие принципы, когда кушать очень хочется.
Остается государство, которое на самом высоком уровне регулярно заявляет, что антироссийские и русофобские силы не должны получать его поддержку. Более того, подвижки и впрямь постепенно идут, даже в такой столь специфической среде, как российская творческая тусовочка.
Предоставление подобным людям для решения их сугубо частных финансовых задач мощных федеральных медиаплощадок, впрочем, странно и неуместно. А между тем именно это и происходит, причем в прайм-тайм — самое горячее время, что может наблюдать вся страна.
Дело в том, что люди в России имеют право не только поддерживать рублем любимых исполнителей, но и свободно выражать негативное мнение о тех, кто ненавидит и оскорбляет страну, где при этом желает зарабатывать.
И еще граждане России имеют право — в рамках закона и собственного свободного выбора — противодействовать неприемлемым для них процессам.
Это тот случай, когда в силах самих граждан решить, является ли для них поведение конкретной звезды достаточно токсичным, чтобы не слушать ее пение.
Вчера, 16:40Петь или не петь