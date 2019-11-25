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РИА Новости

Простят ли россияне певицу, обзывавшую их

08:00 25.11.2019 (обновлено: 16:44 25.11.2019)
201763
© Россия 1Наталья Ветлицкая в ток-шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!"
Наталья Ветлицкая в ток-шоу Андрея Малахова Привет, Андрей!
© Россия 1
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Давнее наблюдение про близость и даже родственность политики и шоу-бизнеса в эти дни получает очередное подтверждение.
СМИ и соцсети раскалены от споров вокруг планов Софии Ротару снова выступать в России. Комментарии сыплются со всех сторон.
"В России может выступать любой украинский артист, не запрещено никому, а уж тем более выдающейся певице", — заявил продюсер Иосиф Пригожин. "У нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в Россию, а у себя дома либо клянут ее почем зря, <…> либо выдумывают сказки", — высказался сенатор Алексей Пушков. "Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты — это навсегда", — сказал шоумен Владимир Винокур. Беда только в том, куда заработанные ими деньги пойдут, отметил публицист Анатолий Вассерман.
Вчера свой вклад в дискуссию внесла и Наталья Поклонская. Она 72-летнюю певицу поддержала и добавила, что "концерты украинских артистов в России являются хорошим шагом для нормализации отношений".
Певица София Ротару. Архивное фото
3 декабря 2018, 18:20Культура
Директор Ротару прокомментировал отказ певицы от всех выступлений в России
...Что стоит отметить. На самом деле случай Ротару — не самый показательный. От каких-либо русофобских заявлений украинская исполнительница все последние годы воздерживалась. Подтвержденной информации о том, что она финансировала карательную операцию в Донбассе, не имеется. Правда, в прошлом году она отменила концерты в России, но это едва ли был добровольный шаг (украинские исполнители по понятным причинам — заложники собственного ультравоинственного меньшинства, доказавшего уже свое умение срывать концерты и разворачивать травлю "пророссийских" музыкантов).
В сухом остатке имеются: слова звезды об украинской принадлежности Крыма, о ее гордости быть украинкой и тому подобное, а также суперпатриотичная семейная фотография на День независимости Украины в августе 2014 года, когда был пик артобстрелов городов и зверств ВСУ в Донбассе.
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Слава Украине !!!

Публикация от Rus (@rusevdokimenko)

Несколько менее громко развивается аналогичный, но куда более яркий скандал вокруг поп-звезды 90-х Натальи Ветлицкой, вернувшейся в страну с концертами из Испании, где она живет уже пятнадцать лет. В данный момент популярные СМИ заполнены довольно агрессивным пиаром певицы с целью напомнить аудитории, кто она такая.
Там все куда проще и неприятнее. Забытая было в России артистка несколько лет назад напомнила о себе пользователям соцсетей в несколько неожиданном ракурсе — откровенно бранными постами в адрес родины и ее народа.
И ладно бы дело ограничилось привычной мантрой понауехавших, что "с каждым годом, каждым месяцем, каждым днем новости о состоянии дел в России все хуже и страшнее". Однако артистка вовсе не выбирала слов для демонстрации своей жизненной и политической позиции. Ей принадлежат такие высказывания в адрес страны и ее людей, как "безмозглая вата", "быдло", "несметные легионы люмпенов". Наконец, фигурировали просто нецензурные выражения, которые невозможно привести, не нарушая закон.
Певица Наталья Ветлицкая
24 ноября, 09:39
Наталья Ветлицкая рассказала, как бывший муж пытался ее убить
Кстати, аккаунт в фейсбуке уже тщательно зачищен от соответствующих перлов, но СМИ (а украинские — даже с удовольствием) аккуратно фиксировали и сохранили их для истории.
И вот теперь певица возвращается в Россию — вероятно, с объяснимой целью заработать.
Более того, есть основания полагать, что ей это удастся.
У нас свободная страна. Люди имеют полное право тратить собственные деньги как пожелают, включая отплясывание на новогоднем корпоративе под хит 90-х "Останься со мною" в живом исполнении. Без сомнения, найдется достаточно желающих выплатить запрашиваемый гонорар без озабоченности гражданской позицией исполнителя (кого вообще интересует мнение сбитых летчиков, приглашаемых попеть для удовольствия фирмы).
© РИА Новости / Б. Криштул / Алексей КуденкоПевица София Ротару
Певица София Ротару
© РИА Новости / Б. Криштул / Алексей Куденко
Певица София Ротару
Требовать последовательности и моральной стойкости в соблюдении собственных принципов от звезд шоу-бизнеса — несерьезно и непродуктивно. Какие принципы, когда кушать очень хочется.
Остается государство, которое на самом высоком уровне регулярно заявляет, что антироссийские и русофобские силы не должны получать его поддержку. Более того, подвижки и впрямь постепенно идут, даже в такой столь специфической среде, как российская творческая тусовочка.
Предоставление подобным людям для решения их сугубо частных финансовых задач мощных федеральных медиаплощадок, впрочем, странно и неуместно. А между тем именно это и происходит, причем в прайм-тайм — самое горячее время, что может наблюдать вся страна.
Певица София Ротару
22 ноября, 16:46Культура
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Дело в том, что люди в России имеют право не только поддерживать рублем любимых исполнителей, но и свободно выражать негативное мнение о тех, кто ненавидит и оскорбляет страну, где при этом желает зарабатывать.
И еще граждане России имеют право — в рамках закона и собственного свободного выбора — противодействовать неприемлемым для них процессам.
Это тот случай, когда в силах самих граждан решить, является ли для них поведение конкретной звезды достаточно токсичным, чтобы не слушать ее пение.
Петь или не петь
Вчера, 16:40
Петь или не петь
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Наталья ПоклонскаяИосиф ПригожинКрымРоссияСофия РотаруМнение - Авторы
Популярные комментарии
Пусть зарабатывает на Украине,для меня-она умерла.
25 ноября, 08:43
Раиса Бушева
595503118
Они поливают грязью Россию, но гарно спивают в России зарабатывая на жизнь (((( Ротару, Куек, Порывай, Милявская, Брежнева, .................
25 ноября, 08:26
Случайный Прохожий
519234616
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