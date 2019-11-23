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РИА Новости

Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"

23:32 23.11.2019 (обновлено: 23:40 23.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица София Ротару. Архивное фото
Певица София Ротару. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес певицы из-за ее планов выступить в России связана с "каким-то заказом".
"У нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле", — написал он в твиттере.
Певица София Ротару на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая волна-2019
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Сенатор отметил, что в России Ротару "не очень рады", однако никакого "заказа на травлю" нет.
Ранее представитель артистки Сергей Лавров сообщил, что заявления о стремлении артистки заработать во время грядущего выступления в Москве не соответствуют действительности. По его словам, это будет "бесплатное мероприятие". Он также опроверг слухи о том, что Ротару пожертвовала Вооруженным силам Украины определенную сумму денег. Лавров подчеркнул, что в прошлом году Ротару отменила свое участие в программе "Песня года", так как мужчины из команды певицы не смогли бы выехать с территории Украины из-за введения военного положения.
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