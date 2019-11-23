Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Концертный директор Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров назвал "заказом" критику в адрес артистки, появившуюся в некоторых СМИ в связи с ее планами выступить в Москве.

Лавров отметил, что певица отменила свое участие в "Песне года" в прошлом году из-за введения военного положения на Украине . Он пояснил, что в команде артистки много мужчин, которые не смогли бы покинуть страну.

Представитель Ротару также опроверг информацию о том, что она финансировала украинскую армию.

"Это просто заведомо ложные сведения, из-за которых можно подать в суд", — сказал он порталу Ura.ru

Директор артистки добавил, что Ротару — абсолютно неконфликтный человек и не будет судиться с журналистами.

По его словам, певица очень редко выступает на коммерческих мероприятиях. Обвинения в том, что Ротару приедет в Россию, только чтобы заработать, он назвал безосновательными.

"В этом году София Михайловна выступит только на "Песне года", а это, между прочим, бесплатное мероприятие. Артисты никогда не получали денег за выступление на этом концерте", — пояснил Лавров.

С 1973 года София Ротару была постоянной участницей "Песни года". Она пропустила конкурс лишь в 2002 году, а ее композиции выходили в финал более 40 раз и конкурировали с песнями Иосифа Кобзона и Льва Лещенко.