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РИА Новости

Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России

19:52 23.11.2019 (обновлено: 22:11 23.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСофия Ротару выступает на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку. 28 июля 2017
София Ротару выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку. 28 июля 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров назвал "заказом" критику в адрес артистки, появившуюся в некоторых СМИ в связи с ее планами выступить в Москве.
Лавров отметил, что певица отменила свое участие в "Песне года" в прошлом году из-за введения военного положения на Украине. Он пояснил, что в команде артистки много мужчин, которые не смогли бы покинуть страну.
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Представитель Ротару также опроверг информацию о том, что она финансировала украинскую армию.
"Это просто заведомо ложные сведения, из-за которых можно подать в суд", — сказал он порталу Ura.ru.
Директор артистки добавил, что Ротару — абсолютно неконфликтный человек и не будет судиться с журналистами.
По его словам, певица очень редко выступает на коммерческих мероприятиях. Обвинения в том, что Ротару приедет в Россию, только чтобы заработать, он назвал безосновательными.
"В этом году София Михайловна выступит только на "Песне года", а это, между прочим, бесплатное мероприятие. Артисты никогда не получали денег за выступление на этом концерте", — пояснил Лавров.
С 1973 года София Ротару была постоянной участницей "Песни года". Она пропустила конкурс лишь в 2002 году, а ее композиции выходили в финал более 40 раз и конкурировали с песнями Иосифа Кобзона и Льва Лещенко.
В прошлом году певица не стала выступать на мероприятии, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
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Популярные комментарии
Хоть одно высказывание Ротару против России! Хоть одно!
23 ноября, 20:11
Александр Александров
863207107
А пусть сама что-нибудь уже скажет? То какой-то Прихожин или кто он там за нее говорит, то какой-то директор. У самой рта нет? Чем она тогда поёт?
23 ноября, 20:19
Naum Vygodsky
161700025
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