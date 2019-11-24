Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Народный артист РСФСР Владимир Винокур в эфире НСН прокомментировал планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, выступив против бойкота певицы.
Ротару с 1970-х годов принимала участие в программе "Песня года", однако в 2018-м отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".
Певица всегда была любима зрителями всего СССР, заявил Винокур. По его словам, Ротару любят за ее талант и сейчас – в России, на Украине и в других странах.
"Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда", - добавил артист, призвав не смешивать творчество певицы с политикой.
Ранее глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, комментируя планы Ротару, заявил РИА Новости, что у Министерства культуры должен быть инструмент влияния на артистов, которые критикуют Россию, однако едут в страну на заработки. "Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале", — указал сенатор.
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