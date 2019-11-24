Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России

Ротару с 1970-х годов принимала участие в программе "Песня года", однако в 2018-м отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".

Певица всегда была любима зрителями всего СССР, заявил Винокур. По его словам, Ротару любят за ее талант и сейчас – в России, на Украине и в других странах.

"Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда", - добавил артист, призвав не смешивать творчество певицы с политикой.