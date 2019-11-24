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РИА Новости

Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России

03:42 24.11.2019 (обновлено: 07:22 24.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевица София Ротару
Певица София Ротару
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Певица София Ротару. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Народный артист РСФСР Владимир Винокур в эфире НСН прокомментировал планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, выступив против бойкота певицы.
Ротару с 1970-х годов принимала участие в программе "Песня года", однако в 2018-м отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".
София Ротару выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку. 28 июля 2017
23 ноября, 19:52Культура
Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России
Певица всегда была любима зрителями всего СССР, заявил Винокур. По его словам, Ротару любят за ее талант и сейчас – в России, на Украине и в других странах.
"Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда", - добавил артист, призвав не смешивать творчество певицы с политикой.
Ранее глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, комментируя планы Ротару, заявил РИА Новости, что у Министерства культуры должен быть инструмент влияния на артистов, которые критикуют Россию, однако едут в страну на заработки. "Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале", — указал сенатор.
Певица София Ротару
23 ноября, 15:11Культура
Бутман поддержал намерение Ротару выступить в России
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КультураВладимир ВинокурРоссияСофия РотаруУкраина
Популярные комментарии
Когда желудок просит кушать, то и агрессор не такой уж агрессивный, и народы братские, и т.д. и т.п. А как быть с этой самой... ну как её, с совестью? Или это понятие присуще только простым, не медийным людям? Или мы должны во имя любви поступиться своей совестью и забыть о её поступках?
24 ноября, 04:04
ttrit77
1060245126
любовь переменчива...иногда одним поступком можно ПЕРЕЧЕРКНУТЬ все. особенно, если это - финансирование УБИЙЦ
24 ноября, 04:01
НСНаталья Светлова
983212122
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