Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России

Ротару с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".

Вассерман назвал Ротару "истинно великой" певицей, отметив, что гонорары в размере трех миллионов рублей за выступление являются для нее вполне заслуженными. "Беда только в том, куда он (гонорар. – прим. ред.) пойдет", - заметил публицист.

Он напомнил, что за время проведения украинскими силовиками операции в Донбассе Ротару пожертвовала ВСУ "сумму, ощутимую даже при ее доходах".