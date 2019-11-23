Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал планы певицы Софии Ротару выступить на российской сцене, его слова приводит РЕН ТВ.
Ротару с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".
Вассерман назвал Ротару "истинно великой" певицей, отметив, что гонорары в размере трех миллионов рублей за выступление являются для нее вполне заслуженными. "Беда только в том, куда он (гонорар. – прим. ред.) пойдет", - заметил публицист.
Он напомнил, что за время проведения украинскими силовиками операции в Донбассе Ротару пожертвовала ВСУ "сумму, ощутимую даже при ее доходах".
Теперь, по мнению Вассермана, певица приедет в Москву, чтобы "пополнить свой счет", так как на Украине заработки артистов меньше, чем в России. Он отметил, что хотя "далеко не каждый" захочет "через посредничество Ротару" профинансировать украинских силовиков, найдутся те, "кто просто не задумывается о политических последствиях своих решений".