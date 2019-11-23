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РИА Новости

Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России

05:42 23.11.2019 (обновлено: 07:24 23.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПевица София Ротару
Певица София Ротару
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Певица София Ротару. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал планы певицы Софии Ротару выступить на российской сцене, его слова приводит РЕН ТВ.
Ротару с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".
Певица София Ротару
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В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Вассерман назвал Ротару "истинно великой" певицей, отметив, что гонорары в размере трех миллионов рублей за выступление являются для нее вполне заслуженными. "Беда только в том, куда он (гонорар. – прим. ред.) пойдет", - заметил публицист.
Он напомнил, что за время проведения украинскими силовиками операции в Донбассе Ротару пожертвовала ВСУ "сумму, ощутимую даже при ее доходах".
Теперь, по мнению Вассермана, певица приедет в Москву, чтобы "пополнить свой счет", так как на Украине заработки артистов меньше, чем в России. Он отметил, что хотя "далеко не каждый" захочет "через посредничество Ротару" профинансировать украинских силовиков, найдутся те, "кто просто не задумывается о политических последствиях своих решений".
Певица София Ротару
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Обсудить 32
Анатолий ВассерманРоссияСофия РотаруУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ага, пойдем на ее концерты и будем финансировать русофобию на Украине!!! Нет уж вмерла, так вмерла!!!😡😡😡😡😡😡😡
23 ноября, 05:54
Феликс Дзерж.
24610006
Да, источником финансирования украинских фашистских батальонов является ряд украинских нацистских артистов. А конкретно Ротару ещё накладывает на это и культурно-идеологическую составляющую, благославляя на убийство.
23 ноября, 05:53
ИЯИбрагим Яблоков
21100133
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