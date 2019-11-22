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РИА Новости

Пригожин не видит проблем в выступлениях Ротару в России

14:42 22.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевица София Ротару
Певица София Ротару
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Певица София Ротару. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В России может выступать любой украинский артист, не запрещено никому, а уж тем более выдающейся певице Софии Ротару, заявил РИА Новости продюсер Иосиф Пригожин.
Ротару с 1973 года выступала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".
Певица София Ротару. Архивное фото
18 ноября, 18:40
Пригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России
"В России никому не запрещается выступать, если можно одним украинским артистам, то почему нельзя выдающейся певице Софии Ротару? Не вижу никаких проблем. Ротару - человек глубоко порядочный, на тот момент у нее не было другого выбора", - сказал Пригожин.
Продюсер отметил, что артистка стала заложником политической ситуации в 2018 году, но она любит российскую публику и планирует выступить в этом году на "Песне года" и фестивале "Легенды Ретро FM".
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КультураИосиф ПригожинРоссияСофия РотаруУкраина
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