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РИА Новости

Что удивляет иностранных туристов в России

08:00 20.11.2019 (обновлено: 08:09 20.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновТуристы на Пушкинской набережной в Москве. На дальнем плане: Андреевский мост
Туристы на Пушкинской набережной в Москве. На дальнем плане: Андреевский мост
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Недавно одну из японских туристок привели в замешательство надписи на русском языке на Сахалине. Другого путешественника, тоже из Японии, поразила монотонность пейзажей вдоль Транссиба. Дорогое такси, дешевый бензин, угрюмость и коммуникабельность, пельмени и даже семечки — иностранных гостей удивляет в России многое.

Поля и землетрясения

"Когда прилетаешь, вокруг одни русские. Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке", — пожаловалась путешественница из Страны восходящего солнца, посетившая Сахалин. Остров ей понравился, особенно побережье Охотского моря, маяк Анива, мыс Евстафия, "Ворота счастья", только вот надписи "подкачали".
Ее соотечественник назвал поездку по Транссибу просто "пребыванием в закрытом пространстве". "Повсюду монотонные и бескрайние поля", — написал турист. А гостье из Копенгагена путешествие по магистрали, напротив, очень пришлось по душе. "Я удивлялась, как атмосфера вагона сближает людей. Они рассказывали мне истории из личной жизни, демонстрировали фотографии родственников, угощали сибирскими завтраками и байкальским омулем", — поделилась подробностями Джулия Маджони.
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Российские автомобильные дороги неприятно удивляют иностранцев довольно часто. "Когда мы направлялись в города Золотого кольца, гости из Тайваня спросили меня: бывают ли тут землетрясения, — приводит пример экскурсовод Елена Бреус, член Ассоциации гидов и переводчиков Москвы. — Я ответила, что нет, и поинтересовалась, почему задали такой вопрос. Оказалось, дороги показались им слишком разбитыми — как после стихийного бедствия".

Из центра до цирка — за шесть тысяч

Испортить впечатление от визита в страну могут и российские таксисты. "Однажды моему туристу стало плохо. Возникли проблемы с пищеварением — русская еда оказалась не очень подходящей. Ему нужно было срочно в гостиницу", — вспоминает Елена Бреус. Такси вызвали россияне, которые ждали очереди в музей "Бункер-42". Дорога обошлась в 500 рублей.
"Когда он возвращался из отеля, то за поездку от "Метрополя" до цирка на Вернадского взяли шесть тысяч рублей", — возмущается гид. Впрочем, недобросовестные таксисты встречаются по всему миру.
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При этом, по словам гидов, зарубежных гостей поражают достаточно низкие цены на продукты питания и бензин.

Оливье, пельмени и семечки

Нередко туристов удивляет и российская кухня, а также наши застольные традиции.
"Многие женщины настойчиво кормят гостей, — отмечает гость из Турции. — Даже турки не в силах выдержать столько еды. Ну и майонез — его едят со всеми блюдами".
Туриста из Великобритании поразила привычка россиян грызть семечки. "Был очень удивлен, когда подруга купила их себе. А уж когда начала их не руками чистить, а отправлять в рот, кожуру выплевывать, и все это быстро... Пробовать отказался", — признается Роб Томас. Еще на него произвели впечатление пельмени: "До этого я ел нечто подобное в китайском ресторане. Но российские оказались менее острыми и тоже вкусными".
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Угрюмые и коммуникабельные

Сами россияне тоже порой вызывают у иностранцев неоднозначные эмоции. Например, Винченцо Вилардо отметил, что "русские люди, особенно мужчины, очень холодные и не любят смотреть в глаза". Еще его изумило, что женщина всегда отдает тяжелые сумки с покупками спутнику: "У нас так не принято".
Для Роба Томаса было непривычно, что на улице все угрюмые и в лифте никто не здоровается: "Все смотрят куда-то в угол вместо того, чтобы улыбнуться и поприветствовать друг друга".
А вот марокканец Карим Агди на вопрос, что его поразило в России больше всего, отметил красоту и коммуникабельность людей.
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Не их территория

Некоторые встречи с российской полицией запомнились иностранным гостям с не очень хорошей стороны. "Недавно у туристки из Гонконга в центре города украли телефон, но мы не смогли поехать в полицейский участок, расположенный рядом с местом кражи, — рассказывает Елена Бреус. — Посетили два других по пути — в Измайлово и в Домодедово. Ни в одном не приняли заявление, потому что центр Москвы не их территория". По словам гости из Азии, пострадавшей от воров, в полиции Гонконга все необходимые для страховой компании документы выдали бы за час.
Конечно, и в других странах с правоохранительными органами не все просто. Например, россиянке, которую обокрали в Италии, пришлось провести в участке четыре с половиной часа. Все это время она была вынуждена сидеть на деревянной скамейке вдоль стены в компании бурно жестикулирующего трансвестита и его подружек, бомжа, китайца, пары взволнованных испанцев и группы туристов с чемоданами.
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Побывать здесь один раз — плохая идея

Если говорить о достопримечательностях, то первое, что поражает гостей, прилетевших в Москву, — это метро. Во многих странах, подземка — объект утилитарный, и туристы иногда не понимают, как станция может быть памятником архитектуры.
В Санкт-Петербурге восторг вызывает Нева. Представитель Министерства гражданской авиации и туризма Бангладеш Бубон Чандра Бисвас в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал Северную столицу самым красивым городом, который он когда-либо видел, уточнив, что особенно его изумили набережные.
Большинство иностранцев, посетивших Россию, планируют вернуться. Гости говорят, что это целый континент и побывать здесь только один раз — плохая идея.
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