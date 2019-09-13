Чему удивятся иностранцы в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Скоро Россия станет одной из стран с самым либеральным визовым режимом, а через десять лет разрешения на въезд могут и вовсе отменить. Такие прогнозы звучали на 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO), которая проходит в Санкт-Петербурге. Участники смогли познакомиться не только с Северной столицей, но и с другими регионами России, попробовать козинаки, чак-чак, халву и краснодарский чай. Завтра делегации отправятся в Москву. О том, почему России стоит ждать наплыва иностранных туристов и чем удивят регионы гостей, — в материале РИА Новости.

Козинаки, халва и байкальская нерпа

"Примерно десять лет назад 77% мирового населения требовались визы, сейчас — чуть больше 50%, что все равно очень много. Мы надеемся, через десять лет виз вообще не будет", — говорит генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили. Причем на отличном русском языке.

Он называет себя antivisaman (человек-антивиза) и уверен, что следующее поколение забудет о них: "Туризм должен быть доступен для всех".

Россия уже на пути к этому: с 1 октября режим электронных виз, который действует на Дальнем Востоке и в Калининграде, вводится в Санкт-Петербурге, а с 1 января 2021 года — по всей стране. "Россия станет страной с самым либеральным визовым режимом среди развитых государств", — подчеркнула глава Ростуризма Зарина Догузова.

© РИА Новости / Светлана Баева Во время 23-й сессии Генассамблеи UNWTO в Санкт-Петербурге и форума Saint Petersburg Travel Hub желающие могли сыграть в футбол на фоне логотипа Евро-2020 © РИА Новости / Светлана Баева Во время 23-й сессии Генассамблеи UNWTO в Санкт-Петербурге и форума Saint Petersburg Travel Hub желающие могли сыграть в футбол на фоне логотипа Евро-2020

Одновременно с Генассамблеей в Санкт-Петербурге прошел форум Saint Petersburg Travel Hub. Он важен для налаживания контактов с крупными специалистами в сфере туризма, приехавшими со всего мира, пояснила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

© РИА Новости / Светлана Баева Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева рассказывает вице-премьеру правительства России Ольге Голодец о туризме в регионе © РИА Новости / Светлана Баева Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева рассказывает вице-премьеру правительства России Ольге Голодец о туризме в регионе

Каждый участник форума оформлял стенд, представлял туристические возможности своего региона, проводил презентации и дарил подарки. Например, Краснодарский край — козинаки и самый северный в мире чай, Ростовская область — козинаки и халву, Татарстан — чак-чак, а Иркутская область — плюшевого детеныша байкальской нерпы, белька.

Колорит портового города

Санкт-Петербург и область — часть большого туристического проекта "Серебряное ожерелье России". "Там более десяти направлений: святые места, маршрут "Из варяг в греки" и мой любимый — "Крепостной щит", который объединяет замки, укрепления", — рассказывает ведущий специалист информационно-туристского центра Ленобласти Адам Гудков.

Еще, по его словам, активно развивается проект "Маяки Ленинградской области" — маршрут, популярный в портовых городах.

Европейская плотность пространства

Ярославская область объявила о перезапуске туристических программ. "В основном к нам приезжают из Германии, Франции, китайцы появились. Мы занимаемся "пересборкой" продукта, меняем храмовую составляющую, усиливаем рекреационную, развлекательную", — отмечает директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

© РИА Новости / Светлана Баева Стенд Ярославской области на форуме Saint Petersburg Travel Hub © РИА Новости / Светлана Баева Стенд Ярославской области на форуме Saint Petersburg Travel Hub

Также область делает ставку на природу и экологию — отдых на воде, разбавленный культурной и исторической программой. "У нас 12 городов, которые расположены рядом, в часе езды, это практически европейская плотность пространства — удобно", — добавила Рыбакова.

Шедевры из мусора

"Основной турпоток — из европейских стран, они ищут русскую провинцию недалеко от Москвы, — объясняет гендиректор агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина. — Здесь снимался фильм "Ильинский рубеж" — о подвиге подольских курсантов. Все интерьеры остались, можно попасть в деревню 1941 года".

В октябре ожидается много гостей на военно-историческую реконструкцию "Наполеоника". А еще несколько лет назад недалеко от Обнинска открылся музей мусора "Му Му" — уникальное место, где из отходов созданы шедевры.

Солнечные ванны на льду Байкала

Иркутская область приготовила семь новых маршрутов под единым брендом "Многоликий Байкал".

"Нам бы хотелось, чтобы иностранные туристы приезжали и зимой — увидеть красоту зимнего Байкала, наш уникальный прозрачный лед. Пока очень сильны стереотипы, что здесь зимой холодно. Это не так", — уверяет руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

В феврале — марте температура от минус пяти до плюс пяти градусов. Солнечный свет отражается ото льда, создается микроклимат, можно даже загорать.

"Выходные на Вольном Дону"

Ростовская область представила бренд "Вольный Дон". "У нас реализуется проект "Выходные на Вольном Дону", — сообщает руководитель Агентства по развитию туризма Ростовской области Татьяна Горяйнова. — За три дня можно посетить самые интересные места и одно из событийных мероприятий, проводимых каждые выходные: гастрофестивали, например, "Донская уха", исторические реконструкции, скажем, "Оборона Таганрога".

© РИА Новости / Светлана Баева Стенд Ростовской области на выставке Saint Petersburg Travel Hub © РИА Новости / Светлана Баева Стенд Ростовской области на выставке Saint Petersburg Travel Hub

Также гости могут посетить "Бизон-трек-шоу" — гонки на тракторах.

Приключения министров в России

"Девяносто восемь министров и замминистров по туризму разных стран находятся сейчас в Петербурге. Потом они вернутся в Россию с семьями, с друзьями", — говорит Зураб Пололикашвили.

"В Москве я был еще во времена СССР, — рассказывает министр туризма Камеруна Бело Буба Маигари. — Россия — это целый континент. Время у нас ограничено, но я надеюсь вернуться: побывать тут только раз — не очень хорошая идея".

Представитель Министерства гражданской авиации и туризма Бангладеш Бубон Чандра Бисвас (Bhubon Chandra Biswas) назвал Санкт-Петербург самым красивым городом, который он когда-либо видел, уточнив, что особенно восхищен набережными Невы.