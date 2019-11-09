"Вокруг одни русские": японская туристка осталась в недоумении от Сахалина

"Когда прилетаешь, вокруг одни русские. Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке", - пожаловалась путешественница.

Однако, отмечает женщина, четыре дня, проведенные на Сахалине, были прекрасны. Побережье Охотского моря, маяк "Анива", мыс Евстафия, "Ворота счастья", Кафедральный собор Рождества Христова, а также многие другие достопримечательности острова привели японскую туристку в настоящий восторг.

Сахалин – крупнейший российский остров. После поражения России в Русско-японской войне 1904-1905 годов южная часть острова оказалась под властью Токио, а в 1920 году во время Гражданской войны Япония оккупировала и Северный Сахалин. В 1925 году Токио добровольно освободил северную часть острова, южная часть перешла СССР в результате победы над Японией в 1945 году.