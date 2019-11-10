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РИА Новости
Туризм

Японский журналист раскритиковал российские пейзажи

04:19 10.11.2019 (обновлено: 10:53 10.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПоезд на ответвлении Транссибирской железнодорожной магистрали
Поезд на ответвлении Транссибирской железнодорожной магистрали
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Поезд на ответвлении Транссибирской железнодорожной магистрали. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Японский журналист Мититака Хаттори в своей статье в издании Asahi Shimbun раскритиковал путешествия по Транссибирской магистрали из-за "грязных" окон в поездах и "монотонных" пейзажей.
"Похоже, что многие японцы считают Транссибирскую магистраль, аорту России, романтичной", — пишет Хаттори. Однако, по его мнению, длительные поездки по данной магистрали "не так хороши".
Пассажиры в плацкартном вагоне
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"Одна из прелестей путешествия по железной дороге заключается в пейзажах за окном. Тем не менее при конструировании российских поездов этому фактору не придавали большого значения. Очень часто стекла в вагонах запотевают или просто грязные, поэтому не видно, что происходит снаружи", — утверждает Хаттори.
При этом ожидания, связанные с созерцанием красивых пейзажей, по мнению автора, "скорее всего, не оправдаются". "Естественно, это зависит от участка трассы, однако в целом виды практически не меняются: повсюду монотонные и бескрайние поля", — пишет он. По словам журналиста, "это не те пейзажи, которыми хочется любоваться на протяжении нескольких дней".
"Кроме того, зачастую на железных дорогах постсоветского пространства вдоль линий посажены деревья наподобие ветроломного насаждения, поэтому поле зрения ограничено и вдаль ничего не видно", — пишет автор.
С учетом всего этого, путешествие по Транссибирской магистрали превращается "в пребывание в закрытом пространстве", считает Хаттори. "Хорошо ехать в купе с компанией, близкой по духу, однако, если на протяжении нескольких дней ночевать в одной комнате с совершенно незнакомыми людьми, это может вымотать", — заключает журналист.
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Обсудить 34
ТуризмТранссибирская магистральЯпонияРоссия
Популярные комментарии
Насчёт бескрайних полей это он от зависти - у них таких нет, а за деревьями там везде С-400 стоят - нечего туда смотреть:-)))
10 ноября, 05:41
VVitaliyTitov125
109313003
Во-во, а на Курилах вообще пейзажи фиговые, так что смотрите в сторону Австралии, там всё прекрасно и туда давайте переселяетесь в случае масштабной катастрофы. А то вас трясёт последнее время не по-детски.
10 ноября, 05:35
Себекхотеп III
104160003
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