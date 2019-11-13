Шойгу в Египте: региональные державы предпочитают Россию, а не США

Вполне логичное предложение, особенно в свете недавних первых совместных противовоздушных учений "Стрела дружбы-2019" двух государств. Отдельные злопыхатели, без сомнения, углядят в этом очередное "навязывание" Россией ЗРС С-400.

Впрочем, российско-египетское сотрудничество выходит далеко за рамки военно-технической составляющей.

Буквально накануне нынешнего визита министра обороны в Египет там же побывала делегация представителей отечественного Минпромторга, судостроительной корпорации "АК Барс" и Центра технологий судостроения и судоремонта (ЦТСС). Как сухо сообщила пресс-служба министерства, "российская сторона представила проекты по модернизации существующих верфей Суэцкого канала, а также обозначила возможности строительства новой верфи".

А до того, в конце октября, египетский президент выступил сопредседателем (совместно с Владимиром Путиным) саммита Россия — Африка, что подчеркнуло роль его страны в регионе.

Форум, кстати, оказался весьма плодотворным для российско-египетских отношений. Один трехсотмиллионный (в долларах) контракт по созданию масложирового производства, нацеленный на занятие лидерских позиций на североафриканском рынке, чего стоит.

Когда Запад устами своих официальных лиц и экспертов говорит о российской внешней политике, чаще всего звучат два обвинения. Первое — поддержка стран-изгоев, которые бы уже давно, конечно, пали под давлением прогрессивного и цивилизованного мира, если бы не Москва. Второе — дестабилизация демократических систем, включая самые старые и прочные.

Прямо сейчас к списку добавляется еще один пункт — имперский колониализм и циничное выкачивание ресурсов из развивающихся стран. Связано это главным образом с активностью России на африканском направлении, что стало для многих прямо-таки откровением в последние месяцы. Хотя на самом деле работа на Черном континенте усилилась достаточно давно. Просто наконец достигнут такой уровень, что результаты видны невооруженным глазом.

Из России все видится иначе. Для вас — "страны-изгои", для нас — суверенные государства, не желающие прогибаться под гегемонию США и отстаивающие свою независимость.

В пережевывании избитых обвинений и аргументов Запад то ли и впрямь не замечает, то ли сознательно игнорирует действительные причины того, Россия все чаще переигрывает его на международной арене.

А между тем новости из Египта просто дополняют уже сложившуюся картину, которая хорошо знакома нам по Турции, Ирану и даже Германии.

Когда говорят о большой политике, обычно сосредотачиваются на ключевых геополитических игроках. В настоящий момент в качестве таковых чаще всего фигурируют США, Россия, Китай и ЕС. Весь остальной мир представляют в качестве поля боя или шахматной доски, которую те перекраивают по своему вкусу. Такая — глубоко ошибочная — картина мира не учитывает роль региональных держав.

Да, у них нет ресурсов на равных играть со сверхдержавами на глобальном уровне, но на региональном — игнорировать их просто нельзя, поскольку они обладают массой возможностей обеспечить головную боль любому. Выстроить же с региональными державами прямые, как шпала, отношения господства и подчинения крайне затруднительно, и даже если это иногда кому-то удается, то обычно не длится долго.

Региональные державы — самостоятельные игроки с собственными интересами, обширным потенциалом и внушительными амбициями, что надо просто принимать как данность. И уважать это.

Неслучайно, когда говорят об успехах Москвы на Ближнем Востоке, особо выделяют политический триумф в формировании совсем недавно немыслимой коалиции Россия — Турция — Иран по Сирии, а также налаженные отношения с саудитами.

Египет органично дополняет список, поскольку это еще одна ключевая страна, причем не только для Ближнего Востока, но и для Северной Африки.

Среди главных причин усугубляющихся проблем США на международной арене стоит выделить утрату понимания того, что с региональными державами надо взаимодействовать иначе, нежели в привычном для американцев формате "приказы не обсуждаются, а выполняются".

В противовес Штатам Россия демонстрирует совершенно иной уровень и качество работы с региональными державами. Это ни в коем случае не означает повсеместные уступки и неиспользование "кнута" в двухсторонних отношениях. Нет, речь идет о последовательном и твердом отстаивании своих интересов при признании того, что у другой стороны есть собственные.

Сколько было предсказаний, что закрытие авиасообщения России с Египтом после теракта над Синаем станет роковым для двухстороннего взаимодействия. С тех пор прошло больше четырех лет, а отношения двух государств только набирают обороты.

Причина проста.