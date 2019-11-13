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РИА Новости

Шойгу в Египте: региональные державы предпочитают Россию, а не США

08:00 13.11.2019 (обновлено: 08:07 13.11.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу в Каире
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Каире
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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На встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Москва готова помочь в укреплении египетских вооруженных сил и обороны страны в целом. Причем дело явно не исчерпывается строительством центров обслуживания боевой техники.
Вполне логичное предложение, особенно в свете недавних первых совместных противовоздушных учений "Стрела дружбы-2019" двух государств. Отдельные злопыхатели, без сомнения, углядят в этом очередное "навязывание" Россией ЗРС С-400.
Впрочем, российско-египетское сотрудничество выходит далеко за рамки военно-технической составляющей.

Буквально накануне нынешнего визита министра обороны в Египет там же побывала делегация представителей отечественного Минпромторга, судостроительной корпорации "АК Барс" и Центра технологий судостроения и судоремонта (ЦТСС). Как сухо сообщила пресс-служба министерства, "российская сторона представила проекты по модернизации существующих верфей Суэцкого канала, а также обозначила возможности строительства новой верфи".

А до того, в конце октября, египетский президент выступил сопредседателем (совместно с Владимиром Путиным) саммита Россия — Африка, что подчеркнуло роль его страны в регионе.
Форум, кстати, оказался весьма плодотворным для российско-египетских отношений. Один трехсотмиллионный (в долларах) контракт по созданию масложирового производства, нацеленный на занятие лидерских позиций на североафриканском рынке, чего стоит.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Вчера, 09:59Хочу стать космонавтом
Россия может отправить на орбиту первого космонавта из Египта
Когда Запад устами своих официальных лиц и экспертов говорит о российской внешней политике, чаще всего звучат два обвинения. Первое — поддержка стран-изгоев, которые бы уже давно, конечно, пали под давлением прогрессивного и цивилизованного мира, если бы не Москва. Второе — дестабилизация демократических систем, включая самые старые и прочные.
Прямо сейчас к списку добавляется еще один пункт — имперский колониализм и циничное выкачивание ресурсов из развивающихся стран. Связано это главным образом с активностью России на африканском направлении, что стало для многих прямо-таки откровением в последние месяцы. Хотя на самом деле работа на Черном континенте усилилась достаточно давно. Просто наконец достигнут такой уровень, что результаты видны невооруженным глазом.
Из России все видится иначе. Для вас — "страны-изгои", для нас — суверенные государства, не желающие прогибаться под гегемонию США и отстаивающие свою независимость.
В пережевывании избитых обвинений и аргументов Запад то ли и впрямь не замечает, то ли сознательно игнорирует действительные причины того, Россия все чаще переигрывает его на международной арене.
А между тем новости из Египта просто дополняют уже сложившуюся картину, которая хорошо знакома нам по Турции, Ирану и даже Германии.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
28 октября, 08:00Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике
Когда говорят о большой политике, обычно сосредотачиваются на ключевых геополитических игроках. В настоящий момент в качестве таковых чаще всего фигурируют США, Россия, Китай и ЕС. Весь остальной мир представляют в качестве поля боя или шахматной доски, которую те перекраивают по своему вкусу. Такая — глубоко ошибочная — картина мира не учитывает роль региональных держав.
Да, у них нет ресурсов на равных играть со сверхдержавами на глобальном уровне, но на региональном — игнорировать их просто нельзя, поскольку они обладают массой возможностей обеспечить головную боль любому. Выстроить же с региональными державами прямые, как шпала, отношения господства и подчинения крайне затруднительно, и даже если это иногда кому-то удается, то обычно не длится долго.

Региональные державы — самостоятельные игроки с собственными интересами, обширным потенциалом и внушительными амбициями, что надо просто принимать как данность. И уважать это.

Неслучайно, когда говорят об успехах Москвы на Ближнем Востоке, особо выделяют политический триумф в формировании совсем недавно немыслимой коалиции Россия — Турция — Иран по Сирии, а также налаженные отношения с саудитами.
Египет органично дополняет список, поскольку это еще одна ключевая страна, причем не только для Ближнего Востока, но и для Северной Африки.
Среди главных причин усугубляющихся проблем США на международной арене стоит выделить утрату понимания того, что с региональными державами надо взаимодействовать иначе, нежели в привычном для американцев формате "приказы не обсуждаются, а выполняются".
В противовес Штатам Россия демонстрирует совершенно иной уровень и качество работы с региональными державами. Это ни в коем случае не означает повсеместные уступки и неиспользование "кнута" в двухсторонних отношениях. Нет, речь идет о последовательном и твердом отстаивании своих интересов при признании того, что у другой стороны есть собственные.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи во время визита в ОАЭ
15 октября, 18:02
"Путин — создатель королей": на Западе боятся, что теряют Ближний Восток
Сколько было предсказаний, что закрытие авиасообщения России с Египтом после теракта над Синаем станет роковым для двухстороннего взаимодействия. С тех пор прошло больше четырех лет, а отношения двух государств только набирают обороты.
Причина проста.
Россия, может быть, не самый простой и покладистый партнер. Но именно партнер, с которым можно говорить и договариваться. А не слабеющая сверхдержава, всерьез полагающая, что ее распоряжения должны выполняться по свистку.
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С-400 «Триумф»Министерство промышленности и торговли РФВладимир ПутинСергей ШойгуСирияСШАЕгипетАвторыВ мире
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