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РИА Новости

Россия готова помочь Египту в укреплении обороноспособности

13:49 12.11.2019 (обновлено: 14:07 12.11.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с министром обороны Армении Давидом Тонояном в Ереване
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с министром обороны Армении Давидом Тонояном в Ереване
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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КАИР, 12 ноя - РИА Новости. Российское военное ведомство готово помочь Египту в укреплении обороноспособности страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник в Каире в ходе встречи с президентом республики Абдель Фаттахом ас-Сиси.
"Рад передать вам самые наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он с благодарностью вспоминает ваше участие в саммите Россия - Африка в качестве сопредседателя. Это была напряженная, непростая, но результативная работа. Итоги саммита подтвердили, что сегодня Египет занимает одну из лидирующих позиций на Африканском континенте и остаётся стратегическим союзником России в этом регионе", - сказал Шойгу.
В немалой степени, отметил он, это личная заслуга президента Египта, а также Вооружённых сил республики, "которые являются гарантом независимого, стабильного развития страны, сдерживают распространение террористической угрозы в Северной Африке".
"Минобороны России готово помочь в укреплении национальных вооруженных сил и обороноспособности Египта", - добавил Шойгу.
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Он поблагодарил президента "за предоставленную возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы российско-египетского военного и военно-технического сотрудничества".
Ас-Сиси отметил, что рассчитывает на продуктивность предстоящего пленарного заседания совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Заседание пройдёт во вторник в Каире, оно станет шестым по счету.
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Абдель Фаттах ас-СисиМинистерство обороны РФСергей ШойгуРоссияЕгипетВ мире
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