Россия готова помочь Египту в укреплении обороноспособности

"Рад передать вам самые наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он с благодарностью вспоминает ваше участие в саммите Россия - Африка в качестве сопредседателя. Это была напряженная, непростая, но результативная работа. Итоги саммита подтвердили, что сегодня Египет занимает одну из лидирующих позиций на Африканском континенте и остаётся стратегическим союзником России в этом регионе", - сказал Шойгу.